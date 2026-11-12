Fuertes combates en vía Panamericana entre Ejército y disidencias: este es el panorama

Un fuerte combate reportan en la vía Panamericana, a la altura de la vereda Cachimbal, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca, entre integrantes del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

Colombia y Venezuela coordinan acciones en caso de Nancy Gómez, secuestrada en la Guajira

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, los ilegales están pretendiendo colocar explosivos en varios puntos de esta importante vía, pero se han encontrado con la tropa que adelanta operaciones militares en el territorio.

SEMANA conoció que los ilegales pretendieron lanzar explosivos contra el peaje de Mondomo, que ha sido atacado en varias oportunidades por las disidencias, pero un equipo especializado del Ejército que estaba en la zona logró bloquear la señal del dron.

Estos son los atentados terroristas que las disidencias de las Farc han logrado perpetrar en la zona, donde hay fuerte presencia del Ejército Nacional mediante la Tercera División.

Artefacto explosivo que destruyó la infraestructura: 8/8/2026.

Hostigamiento a los alrededores del peaje: 28/9/2026.

Artefacto explosivo que destruyó parte de la infraestructura reconstruida: 7/11/2026.

Hostigamiento a los alrededores del peaje: 11/11/2026.

El Niño se extendería hasta mayo de 2027: hay preocupación por los embalses y el suministro de energía

Fuentes de la inteligencia militar le dijeron a SEMANA que tropas del Ejército Nacional realizan un barrido por la zona, con el fin de verificar que no hayan dejado cargas explosivas para afectar la tropa.

“Normalmente, lo que hacen es que realizan este tipo de atentados para que desde el Ejército se despliegue una tropa para la zona y poder dejar esas novedades por los duros golpes que se les están dando a las disidencias”, explicaron.

SEMANA conoció que han sido intensificadas las operaciones militares con todas las capacidades del Ejército Nacional con el fin de poder frustrar nuevos hechos terroristas que afecten a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a la población civil que ha quedado en medio de estos graves hechos de violencia.