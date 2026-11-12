Capturan a hombre señalado de lanzar una granada contra una base militar en Cartago: fue enviado a prisión

Un hombre señalado de lanzar una granada contra las instalaciones del Batallón Vencedores, en Cartago, Valle del Cauca, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo agravado y porte de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Un juez ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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El procesado fue identificado como Carlos David Moncada Mejía, quien habría participado en el ataque ocurrido durante la tarde del pasado 8 de noviembre contra el casino y las casas fiscales de la unidad militar.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, la detonación de una granada activó la reacción de las autoridades, que lograron ubicar y capturar al sospechoso pocos minutos después del hecho. El hombre presuntamente intentaba escapar en una motocicleta por la vía que comunica a Cartago con el municipio de Ansermanuevo.

Cartago fue fundada el 9 de agosto de 1.540 Foto: Créditos: Alcaldía de Cartago / API

Durante el procedimiento de captura, las autoridades encontraron en poder de Moncada Mejía un maletín que contenía un artefacto explosivo improvisado con tres seguros. También le incautaron un dron, un control remoto, un cargador y una batería.

A estos elementos se sumaron la motocicleta en la que se movilizaba y un teléfono celular, que quedaron a disposición de las autoridades como parte de los elementos recopilados durante el procedimiento.

Con base en estos hechos, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó los delitos de terrorismo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Sin embargo, el señalado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Finalmente, por decisión judicial, Carlos David Moncada Mejía deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso para esclarecer su presunta participación en el ataque contra la unidad militar de Cartago.