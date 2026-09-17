A tres días de elecciones en Cartago, se conoce posible decisión del CNE que pediría revocar inscripción del exalcalde Piedrahíta

En las últimas horas circuló la imagen de un documento atribuido al Consejo Nacional Electoral (CNE) cuyo proyecto de decisión propone revocar la inscripción del exalcalde Juan David Piedrahíta como candidato a la Alcaldía de Cartago. Sin embargo, hasta este jueves el organismo electoral no ha comunicado oficialmente una determinación definitiva sobre el caso, lo que mantiene en la incertidumbre a los votantes a solo tres días de las elecciones atípicas.

La posible inhabilidad del exalcalde de Cartago: primera prueba de fuego para el nuevo CNE

Piedrahíta busca regresar a la Alcaldía de Cartago después de que el Consejo de Estado confirmara, el pasado 4 de junio, la nulidad de su elección por doble militancia. Mientras el CNE decide si mantiene o revoca su nueva inscripción, los cartagüeños están convocados de nuevo a las urnas este domingo 20 de septiembre. En esta jornada, 122.403 ciudadanos están habilitados para elegir al alcalde que deberá completar el periodo 2024-2027.

Un proyecto, no una decisión en firme

La imagen conocida en las últimas horas contiene apartes de un documento relacionado con el expediente CNE-E-DG-2026-028523. Allí se sostiene que Piedrahíta López ejerció autoridad política y administrativa como alcalde de Cartago durante parte del periodo relevante para la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, y a partir de ese análisis se plantea como decisión revocar la inscripción de su candidatura.

No obstante, el propio documento contiene un elemento que impide presentarlo, por ahora, como una resolución definitiva: en su artículo cuarto señala que la decisión será adoptada y notificada en estrados durante una audiencia pública cuya fecha todavía aparece sin diligenciar. Por esa razón, la filtración no permite afirmar que la revocatoria ya esté jurídicamente adoptada; sí revela, de ser auténtico el documento, que existe un proyecto dentro del organismo electoral cuya conclusión sería retirar a Piedrahíta de la contienda.

Posible decisión del CNE sobre exalcalde de Cartago Foto: cortesía

El reloj electoral se agota

Mientras la discusión continúa dentro del CNE, el tiempo electoral prácticamente se agotó. La elección está programada para este domingo y se ha conocido que el organismo estaría preparando una sesión extraordinaria para abordar el expediente antes de la jornada.

La controversia lleva varias semanas sobre la mesa. Piedrahíta volvió a inscribirse como candidato después de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de su elección para el periodo 2024-2027 por doble militancia. Posteriormente, ante el CNE fueron radicadas solicitudes para revocar su nueva inscripción, bajo el argumento de que ejerció autoridad como alcalde dentro de los doce meses anteriores a las elecciones atípicas. El organismo abrió el expediente, pero hasta ahora la candidatura ha continuado vigente mientras se adopta una decisión de fondo.

Para Cartago, el problema ya no es únicamente cuál será la decisión del CNE, sino cuándo la conocerán oficialmente los ciudadanos. A menos de 72 horas de la apertura de las urnas, mantener sin definición pública la situación jurídica de uno de los candidatos prolonga una incertidumbre que puede trasladarse directamente a la jornada electoral y, después, a la estabilidad institucional del municipio.

El municipio llegó a estas elecciones extraordinarias después de que fuera anulada la elección realizada en 2023. Ahora enfrenta la posibilidad de volver a las urnas sin certeza definitiva sobre la habilitación jurídica de uno de los aspirantes. El Consejo Nacional Electoral tiene el expediente, conoce los antecedentes y tiene sobre su mesa una decisión que afecta directamente la elección del próximo alcalde de Cartago.