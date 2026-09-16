Este 18, 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo en la cancha del barrio El Guabal, Comuna 10 de Cali, el festival Juntos por el Pacífico, que busca ayudar a los emprendedores que no pudieron participar en el Petronio Álvarez y se quedaron con sus productos comprados.

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La iniciativa ciudadana nació tras un encuentro de la lideresa Danna Rendón, la creadora de contenido Carolina Cortés y el senador Kevin Gómez, quien se encargó de apoyar con la logística y financiación de gran parte del evento, al que se han sumado varias personalidades de Cali.

“La vocación de esta curul es servirle a la gente, apoyar a nuestros emprendedores que se quedaron con sus productos comprados y no pudieron participar por la cancelación del Petronio Álvarez. No podemos ser indiferentes ante esta tragedia”, manifestó el senador Gómez.

Kevin Gómez, senador por el Pacto Histórico Foto: cortesía

De igual manera, el congresista resaltó que esta iniciativa ha logrado unir a empresarios, líderes y lideresas, así como actores sociales e institucionales, como la Alcaldía de Cali que otorgó los permisos para la realización de esta feria de sabores y tradiciones.

Durante tres días, entre el 18 y el 20 de septiembre, la cancha del barrio Guabal, en Cali, se convertirá en un espacio para la gastronomía, las artesanías, las bebidas ancestrales, los saberes tradicionales y las expresiones culturales del Pacífico colombiano.

Para Carolina Cortés, esta iniciativa nace también de una necesidad personal y colectiva de transformar el dolor que dejó la emergencia en acciones concretas de solidaridad.

“Frente a esta realidad uno entiende que no puede quedarse solamente con la tristeza. Este proyecto nace precisamente de las ganas de hacer algo, de poner nuestras capacidades al servicio de los demás y de recordar que el amor por Cali y por el Pacífico es algo que nos une profundamente”, aseguró.

La creadora de contenido destacó que la convocatoria busca convertirse en una oportunidad para que la ciudadanía acompañe a los emprendedores, pero también para que la cultura del Pacífico vuelva a ocupar espacios de encuentro en la ciudad.

“Queremos que la gente llegue, disfrute, coma rico, conozca las artesanías, pruebe nuestras bebidas ancestrales, escuche nuestra música y se conecte con todo lo que representa el Pacífico. Pero, sobre todo, queremos que cada persona entienda que cuando compra un producto está apoyando una historia, una familia y un emprendimiento que decidió no rendirse”, señaló Cortés.

Por su parte, la lideresa Danna Rendón explicó que Juntos por el Pacífico responde a una reflexión que surgió después de la emergencia: la necesidad de fortalecer las redes comunitarias y de construir soluciones colectivas para quienes resultaron afectados económica y socialmente.

“No podemos ser indiferentes frente a las personas que invirtieron sus ahorros, compraron materia prima, prepararon sus productos y se organizaron durante meses con la esperanza de participar en uno de los escenarios culturales y económicos más importantes del país, y que hoy tienen toda esa mercancía represada”, afirmó Rendón.