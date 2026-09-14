Reportan un cuarto temblor de tierra esta tarde con epicentro en Istmina: se sintió en varias partes de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un cuarto temblor, de 4.9 en la escala de Richter, este lunes, 14 de septiembre.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en varias zonas del país, aunque su epicentro fue Istmina, Chocó.

En Cali, por ejemplo, hubo evacuaciones preventivas en varias zonas, como la Universidad Santiago de Cali.

Luego de esa cadena de cuatro sismos en 71 minutos, que se sintieron en Cali, algunos municipios del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó, la Alcaldía de Cali aseguró que no había reporte de daños.

Temblor de 4,9 en la escala de Richter de este lunes, 14 de septiembre, con epicentro en Istmina, Chocó. Foto: Servicio Geológico Colombiano

“Luego de realizar un barrido por diferentes sectores de la ciudad, tras los tres sismos registrados entre las 3:02 p. m. y las 3:08 p. m., con epicentro en Istmina, Chocó, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo confirmó que no se reportaron emergencias en Cali”, indicó.

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“Las evacuaciones de algunas edificaciones en diferentes zonas de la ciudad se realizaron de manera preventiva, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de movimientos sísmicos”, agregó esa entidad territorial.

Los otros tres sismos reportados por el Servicio Geológico Colombiano también tuvieron como epicentro Istmina, la segunda ciudad más importante del Chocó, después de Quibdó.

El primero de los temblores de la tarde de este lunes fue a las 3:02 p. m., con una intensidad de 4.9, seguido de uno de 4.1 a las 3:04 p. m. y uno de 4.4 a las 3:08 p. m.

Posteriormente, una hora después, ocurrió el cuarto temblor.

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional, indicó que estos sismos hacen parte del enjambre sísmico identificado y reportado por el SGC hace dos semanas. “Con corte a las 4:30 p. m., la Red Sismológica Nacional ha recibido más de 2.000 reportes de sentido en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Antioquia y Tolima”, señaló.

El experto explicó que “un enjambre sísmico es una secuencia de sismos en la que no se identifica un único evento principal. Por esta razón, pueden presentarse eventos de diferentes magnitudes durante el desarrollo de la actividad. Estos enjambres pueden durar días, semanas o incluso meses y posteriormente disminuir hasta desaparecer. La ocurrencia de varios sismos no permite, por sí sola, predecir cómo continuará la actividad”.

SEMANA habló en medio de esos sismos con Jaison Mosquera Sánchez, alcalde de Istmina, quien reportó que el miedo por un nuevo terremoto tiene a su población de ese municipio en medio de la zozobra.

Mosquera Sánchez indicó también que una de las edificaciones que había sido afectada en el terremoto del 10 de agosto y que había sufrido grandes afectaciones terminó de caerse.

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Sin embargo, aclaró que no ha recibido reporte de personas lesionadas ni muertas por estos nuevos movimientos telúricos.

Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto del 10 de agosto dejó 778.279 personas y 364.671 familias damnificadas.

Además, afectaciones en 104.037, las cuales quedaron no habitables, 84.855, con algunos daños, pero habitables; así mismo, 19.142 viviendas destruidas y 119.752 averiadas.

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