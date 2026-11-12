Este viernes 13 de noviembre será una fecha especial para Cali, debido a que este día la Selección Colombia volverá a presentarse en la capital del Valle del Cauca después de 27 años sin jugar en la ciudad. Por lo mismo, las autoridades han anunciado una serie de medidas para el encuentro.

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De acuerdo con la Alcaldía de Cali, para este día se desplegarán un total de 1.400 policías, que estarán encargados de acompañar a los asistentes y garantizar la seguridad durante la jornada.

Asimismo, se señaló que el dispositivo realizado por la Policía contará con tres anillos de seguridad, vigilancia aérea con dron y el Halcón de la institución. Estas herramientas permitirán tener un monitoreo constante de la zona y ayudarán a dar una respuesta inmediata en caso de alguna problemática.

Por otro lado, la institución afirmó que las puertas del Pascual Guerrero se abrirán a partir de las tres de la tarde, hora en la que las tribunas estarán habilitadas al 100 %.

“Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar a nuestra Selección Colombia, a respetar las normas de convivencia y a entender que los conflictos y las diferencias se deben resolver siempre a través del diálogo. Queremos que esta sea una fiesta para compartir en familia, donde la pasión por el fútbol nos una”, manifestó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Política de Seguridad.

Los niños y niñas que asistirán al partido deberán ser mayores de tres años si van a ingresar a las tribunas occidental y oriental. Quienes vayan a ingresar a las tribunas norte y sur deben tener más de cinco años. En todos los casos, deben contar con la boleta del evento.

De acuerdo con lo mencionado por la Alcaldía, no se permitirá el ingreso de personas con comparendos deportivos pendientes ni de aficionados que porten camisetas o prendas alusivas a equipos del fútbol profesional local. Tampoco estará autorizada la instalación de trapos o estandartes de estos equipos en las tribunas.

Además, estará prohibido ingresar o utilizar pólvora, bengalas, bombas de humo, armas, sustancias alucinógenas y elementos láser. También se sancionarán comportamientos como invadir la gramilla o lanzar objetos al campo de juego.

En materia de movilidad, se implementarán restricciones viales en los alrededores del estadio. La avenida Roosevelt estará cerrada a la altura de las carreras 36 y 35, así como en el tramo comprendido entre las calles quinta y séptima.

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Ante estas medidas, las autoridades recomendaron a los asistentes programar sus desplazamientos, llegar con anticipación y atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico.

La Secretaría de Seguridad hizo un llamado a disfrutar el encuentro con responsabilidad, respeto y tolerancia.