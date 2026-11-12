Accidente de tránsito deja a una persona muerta en Bogotá: los trágicos detalles

La tarde de este jueves 12 de noviembre se tiñó de luto en el noroccidente de Bogotá tras confirmarse un grave siniestro vial que cobró la vida de una persona en la localidad de Engativá. El incidente se registró exactamente en la calzada central de la avenida Boyacá con calle 71, en sentido norte-sur, generando una severa congestión vehicular en este estratégico corredor de la ciudad.

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“Cierre vial en la calzada central de la Av. Boyacá con calle 71, sentido norte-sur, por siniestro vial con persona fallecida. Grupo Guía y agentes de tránsito de Bogotá apoyan el desvío del tráfico en el sector. Vías alternas: Av. Cali, Cra. 68 y NQS”, informó la Secretaría Distrital de Movilidad, activando de inmediato los protocolos de regulación vial mientras unidades de criminalística adelantaban el levantamiento del cuerpo.

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Reportes ciudadanos y diligencias judiciales en Engativá

La emergencia vial fue documentada por conductores y transeúntes que circulaban por la zona al momento del impacto, quienes alertaron sobre la presencia de una motocicleta en la calzada rápida.

“Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Engativá, Av. Boyacá con calle 71, sentido Norte-Sur, calzada rápida, que deja una persona fallecida. En el punto se observa una motocicleta involucrada, pero hasta el momento se desconocen las causas exactas de este lamentable hecho”, reportaron usuarios a través de redes sociales, evidenciando el acordonamiento de la vía por parte de la Policía de Tránsito.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Engativá, Av. Boyacá con calle 71, sentido Norte-Sur, calzada rápida, que deja una persona fallecida. En el punto se observa una motocicleta involucrada, pero hasta el momento se desconocen las causas exactas de este lamentable hecho. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 12, 2026

Las autoridades iniciaron la recolección de videos de las cámaras de seguridad del sector para determinar las responsabilidades y establecer si hubo exceso de velocidad o invasión de carril en el choque.

Cifras críticas de siniestralidad y vulnerabilidad de los motociclistas en 2026

Este nuevo deceso en las carreteras de la capital ratifica la crítica situación de seguridad vial que atraviesan los usuarios de motocicleta, quienes representan entre el 44 % y el 49 % de todas las muertes por accidentes de tránsito en Bogotá.

De acuerdo con los análisis técnicos del sector, las motocicletas están involucradas en 6 de cada 10 choques fatales (62 %) que ocurren en la ciudad, consolidándose como el actor vial con mayor grado de exposición y vulnerabilidad frente a las colisiones en corredores de alto flujo vehicular.

#Atención | Engativá ⛔️Cierre vial en la calzada central de la Av. Boyacá con calle 71, sentido norte-sur, por siniestro vial con persona fallecida. 👮Grupo Guía y @TransitoBta apoyan el desvío del tráfico en el sector. ⭕️Vías alternas: Av. Cali, Cra. 68 y NQS. https://t.co/DsoyDbaCiy — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 12, 2026

Los reportes oficiales de la Secretaría de Movilidad y Medicina Legal reflejan un preocupante repunte en la mortalidad vial durante el año en curso. Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026 se contabilizaron 162 fallecimientos en las vías distritales —lo que representa un alza del 13 % frente al mismo periodo de 2025—, proporción en la que los motociclistas llegaron a ocupar hasta el 49 % de las víctimas en mediciones posteriores del año.

Estas cifras se suman al balance de cierre de 2025 registrado en SaluData, donde el 45,10 % de las víctimas fatales correspondieron a este grupo, y a las proyecciones de la Fundación Colombia Tiene Futuro basadas en microdatos del DANE, que calculan un promedio de 255 motociclistas fallecidos cada año en la capital.