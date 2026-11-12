Hombre con detención domiciliaria y brazalete electrónico del INPEC fue capturado hurtando a taxista

Un hombre que cumplía detención domiciliaria y portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue capturado en Bogotá cuando, presuntamente, participaban en el hurto a un taxista. El caso ocurrió en la localidad de Kennedy y dejó a dos personas detenidas.

Cae banda de apartamenteros en Bogotá: capturado tenía brazalete del Inpec y condena de siete años

La captura se produjo durante actividades de patrullaje y control adelantadas por uniformados del CAI Bellavista. Según informó la Policía Nacional, los agentes observaron a varias personas que, al parecer, intimidaban con un arma cortopunzante al conductor de un vehículo de servicio público.

Cuando los sospechosos notaron la presencia de los policías, emprendieron la huida. Esto desencadenó un seguimiento que terminó con la interceptación de dos hombres señalados de participar en el hecho.

Hombres capturados por presunto delito de hurto con arma cortopunzante a taxista en la localidad de Kennedy Foto: Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá / API / Montaje SEMANA

Hombres capturados por presunto delito de hurto con arma cortopunzante a taxista en la localidad de Kennedy Foto: Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá / API / Montaje SEMANA

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron varios elementos que pertenecían al taxista, como dinero en efectivo y un celular. Los dos capturados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

Uno de los capturados ya tenía una medida judicial

El dato que más llama la atención del procedimiento es la situación judicial de uno de los detenidos. De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía, ambos hombres registraban antecedentes, pero uno de ellos llevaba un brazalete electrónico del Inpec porque cumplía una medida de detención domiciliaria.

La medida había sido impuesta por el delito de hurto calificado y agravado. Es decir, el hombre ya se encontraba sometido a una restricción de su libertad por un caso de hurto cuando fue capturado por su presunta participación en otro hecho contra un taxista.

Hombres capturados por presunto delito de hurto con arma cortopunzante a taxista en la localidad de Kennedy Foto: Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá / API / Montaje SEMANA

Hombres capturados por presunto delito de hurto con arma cortopunzante a taxista en la localidad de Kennedy Foto: Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá / API / Montaje SEMANA

La Policía no entregó detalles sobre las circunstancias en las que el hombre se encontraba fuera de su domicilio ni sobre las condiciones de funcionamiento o seguimiento del dispositivo electrónico.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy, fue el encargado de entregar la información sobre el procedimiento.

Hombres capturados por presunto delito de hurto con arma cortopunzante a taxista en la localidad de Kennedy Foto: Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá / API / Montaje SEMANA

La institución señaló que continuará adelantando operativos para contrarrestar los hechos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. También invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.