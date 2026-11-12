La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá enfrenta nuevos cuestionamientos por los retrasos en varios frentes de trabajo y la falta de mano de obra para cumplir con el cronograma del proyecto. La Contraloría General de la República encendió las alertas tras identificar un déficit cercano a los 1.500 trabajadores y advertir que algunas obras no estarán terminadas cuando comiencen las pruebas del sistema.

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Metro de Bogotá línea 1 avenida Caracas Foto: Guillermo Torres / Semana

El organismo de control, en el marco del seguimiento especial ordenado por el contralor general, Jorge Laverde Vargas, encontró que la falta de personal calificado y no calificado se ha convertido en una de las principales dificultades para avanzar en la construcción. Según lo informado por las partes involucradas, no ha sido posible conseguir en Colombia todos los trabajadores requeridos, por lo que se adelantan gestiones para traer personal de China.

Esta alternativa tendría un costo estimado de 10 millones de dólares. Frente a ese escenario, la Contraloría anunció que verificará cuántos trabajadores serán vinculados, en qué momento llegarán y, especialmente, quién asumirá el gasto. El organismo busca establecer si este desembolso está contemplado en el contrato de concesión o si podría representar un mayor valor para el proyecto.

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Construcción del Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Otro de los puntos críticos tiene que ver con las obras de malla vial y espacio público, que no estarían listas cuando comiencen las pruebas. Estas intervenciones son fundamentales para garantizar el acceso de los peatones a las estaciones y la conexión con el sistema TransMilenio.

La situación también preocupa por el incremento en las redes de servicios públicos que deben trasladarse. Inicialmente se contemplaban cerca de 130 kilómetros, pero la cifra ascendió a 320 kilómetros, es decir, 2,4 veces más de lo previsto, lo que implica mayores necesidades de financiación.

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Metro de Bogotá línea 1 avenida Caracas Foto: Guillermo Torres / Semana

A esto se suman 614 advertencias que la interventoría emitió al concesionario durante septiembre y octubre de 2026, además de planes de acción y procesos sancionatorios en curso.

La Contraloría también precisó que el avance de la obra contratada con el concesionario es del 84,68 %, y no del 89 % divulgado públicamente, cifra que incluye la adquisición de predios y el traslado de redes.

Carlos Fernando Galán reiteró que la meta es que el Metro de Bogotá entre en operación comercial el 15 de marzo del 2028 Foto: Composición Semana/ Metro de Bogotá

Las estaciones siguen siendo el frente más rezagado. Las número 11 y 15 permanecen en etapas iniciales de construcción. El seguimiento continuará con visitas de campo a partir del 13 de noviembre, mientras el contrato mantiene como fecha de terminación de construcción el 14 de septiembre de 2027 y el inicio de operación el 12 de marzo de 2028.