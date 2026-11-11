Un operativo de control de la Policía en el centro de Bogotá permitió ubicar y capturar a un hombre requerido por la justicia por el delito de hurto agravado y deberá cumplir una condena en prisión.

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Captura en el Parque de la Mariposa

Un hombre de 35 años fue capturado por la Policía Nacional en el sector del Parque de la Mariposa, en el centro de Bogotá.

Una verificación de antecedentes permitió establecer que tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto agravado.

El procedimiento fue adelantado por una de las patrullas adscritas a la Estación de Policía Santa Fe, con apoyo de uniformados del Plan Centro, en medio de las actividades de registro, control y solicitud de antecedentes que se realizan en esta zona de la capital.

Según informó la institución, durante la identificación del ciudadano los policías consultaron sus antecedentes en el sistema.

La verificación arrojó un reporte positivo y confirmó que era requerido por las autoridades judiciales.

“Es importante resaltar que gracias al monitoreo de cámaras días anteriores, se logró evidenciar que este ciudadano es reincidente en el sector, hurtando de manera violenta con arma cortopunzante (...)”, indicó el Teniente Coronel Andrés Melenje, Comandante Estación de Policía Santa Fe.

La Policía capturó a un hombre de 35 años en el Parque La Mariposa. Foto: Captura de pantalla video Policía Nacional

Deberá cumplir condena en centro carcelario

Tras hacer efectiva la orden judicial, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de la respectiva condena intramural.

La Policía también informó que el capturado registra anotaciones por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y abuso de confianza.

Aunque el procedimiento se desarrolló en el Parque de la Mariposa, la información oficial suministrada no detalla los hechos específicos de los hurtos.

La captura se suma a los resultados de los operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con el balance entregado por la institución, se han logrado 3.426 capturas mediante orden judicial por diferentes delitos.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o comportamiento sospechoso a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.