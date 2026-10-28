De La Espriella dio instrucción precisa al director del Inpec sobre los criminales que encaró en operativos de captura

En uno de los apartes del discurso que dio el presidente Abelardo De La Espriella, tras el consejo de seguridad que encabezó en la Alcaldía de Bogotá, hizo referencia a los operativos que ha venido liderando y en los que ha acompañado procesos de captura de señalados criminales.

Abelardo De La Espriella ordenó que migrante venezolano que cometa delitos en Bogotá sea deportado “sin ninguna dilación”

De La Espriella ha estado presente en acciones de la Fuerza Pública en Cali, Barranquilla, Medellín y, recientemente, en la madrugada de este miércoles, en Bogotá. En esas ciudades, el jefe de Estado ha encarado a señalados bandidos.

Y sobre esas capturas, el mandatario dio una directriz precisa al director del Inpec, Daniel Gutiérrez.

“La instrucción es esta al señor director del Inpec. Todos los bandidos que estamos capturando en Bogotá no los vamos a dejar detenidos en Bogotá, los vamos a llevar a otros departamentos”, aseguró.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a Migración Colombia deportar a los migrantes venezolanos que estén en Bogotá en condición irregular que “cometan delitos o tengan anotaciones”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ilQOY2zLYu — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

Y continuó con su intervención: “Ese ha sido un error histórico, dejar en la misma ciudad presos en la que delinquen a los bandidos que azotan a la población y entonces siguen haciéndolo desde el lugar de reclusión y eso no se va a permitir en el gobierno de la Patria Milagro”.

“Los gestores del orden van a permitir que nuestra fuerza pública concentre sus capacidades en operaciones de mayor impacto contra el crimen”, indicó el jefe de Estado al hacer referencia a las medidas de seguridad en Bogotá.

Abelardo De La Espriella en Bogotá Foto: Presidencia

Sumado a ello, dijo: “Los gestores del orden son una figura que se ha ideado desde la alcaldía del doctor Galán y que va a servir muchísimo para recuperar la seguridad y así vamos a poder tener la fuerza pública en cosas realmente importantes que terminen por solucionar esas afectaciones que día a día siente la ciudadanía”.

“Miren, en Bogotá nadie quiere nada regalado. Aquí la gente está acostumbrada a trabajar, a salir adelante, pero es imposible trabajar con tanta criminalidad. Y llegó el momento de detener esa pandemia criminal con toda la decisión del Estado en una articulación entre el Gobierno nacional, el Gobierno del Distrito y la Fiscalía General de la Nación con la Fuerza Pública”, subrayó el presidente.

Abelardo De La Espriella pidió los primeros “controles militares” para zonas de Bogotá: el presidente reveló la razón

Por último, frente a las medidas, pidió “intensificar los controles en las cárceles para impedir que desde allí se sigan ordenando extorsiones”.