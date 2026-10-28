Abelardo De La Espriella puso fin a 15 años de terror en Usme: “Te va a caer todo el peso de la ley”

En la madrugada del miércoles 28 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encabezó un operativo de seguridad de gran escala en Bogotá en el marco del programa Bloque de Seguridad Urbana (BOSUR).

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Durante la intervención coordinada entre la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía Mayor, las autoridades reportaron la captura de un hombre conocido como alias Picolino.

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El detenido es identificado por los organismos de inteligencia como el principal cabecilla del grupo delincuencial común organizado denominado Los Ingenieros, con una trayectoria criminal continuada de más de 15 años en la zona sur de la capital.

De acuerdo con el balance entregado por los mandos policiales presentes en el operativo, alias Picolino ejercía el control de actividades ilícitas principalmente en la localidad de Usme y estaría vinculado con delitos como concierto para delinquir, homicidios selectivos, extorsiones, secuestros y desplazamiento forzado.

Los informes de la Fuerza Pública precisan que la estructura bajo su mando atemorizaba a los residentes mediante disparos sistemáticos con armas de fuego para amedrentar a las familias e imponerles cobros ilegales de dinero a cambio de permitirles habitar en sus viviendas. Alias Picolino lideraba la banda Los Ingenieros con un prontuario de más de 15 años liderando el crimen en Usme.

Prontuario de alta peligrosidad y confrontación durante la diligencia

El reporte judicial detalla conductas de extrema gravedad asociadas a la banda de alias Picolino, entre las que figuran registros en video de agresiones físicas en las que habrían cortado la mano a una mujer, así como el secuestro de personas provenientes del archipiélago de San Andrés que posteriormente habrían sido desintegradas en ácido.

Durante la presentación del capturado, el jefe de Estado confrontó directamente al detenido, al recriminarle las acciones que las autoridades le atribuyen contra la población de la ciudad.

“Picolino, ¿qué se siente, Picolino? El prontuario de este sujeto, más de 15 años delinquiendo (…) Machito para cortarle la mano a una pobre mujer, para hacer fechorías, matar gente indefensa y ni siquiera tienes el valor de dar la cara y levantar la cara. Cobarde, te va a caer todo el peso de la ley”, aseveró el mandatario De La Espriella frente al aprehendido.

Capturan a alias Picolino, peligroso cabecilla de Los Ingenieros, durante megatoma en Bogotá. Foto: Suministrado a SEMANA API

La captura de alias Picolino se dio en el marco de la ofensiva que impactó simultáneamente a ocho localidades de la ciudad, dirigida a desarticular agrupaciones vinculadas con más de 350 homicidios registrados en la capital.

El Ejecutivo confirmó que, una vez concluyan los trámites de legalización de captura e imputación de cargos por parte de la Fiscalía, el procesado será remitido a un centro penitenciario de máxima seguridad. Las autoridades recalcaron que estas medidas buscan restaurar el orden y asegurar la tranquilidad de las comunidades del sur de Bogotá.