Ministerio de Cultura, por orden de un juez, tiene 48 horas para restituir las obras retiradas del Museo Nacional

El Ministerio de Cultura recibió del Juzgado 24 de Familia de Bogotá un plazo de 48 horas para restituir todas las piezas retiradas de exhibición el pasado 15 de octubre del Museo Nacional.

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La decisión judicial se tomó tras resolver una acción de tutela en la que se pedía proteger los derechos fundamentales a la verdad, la memoria histórica, la libertad de expresión artística y la reparación simbólica de las víctimas.

“Ordenar al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, restituyan a sus respectivos espacios de exhibición la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre de 2026, garantizando las condiciones técnicas necesarias para su adecuada conservación”, indica el fallo de 38 páginas.

Para ello, el juzgado fijó una serie de condiciones con el fin de garantizar el retorno de las obras retiradas.

“Lo que deberá mantenerse mientras las entidades adelantan la evaluación técnica y curatorial correspondiente, con observancia de los procedimientos internos aplicables y la intervención de las instancias institucionales competentes, incluido el Comité de Gestión Patrimonial del Museo Nacional de Colombia, según sus competencias, conforme a los criterios de protección de la memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura”.

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Para el juez, el Ministerio de Cultura no presentó ninguna justificación clara para retirar estas piezas del museo días atrás.

“(…) el retiro de las piezas, motivado por el rechazo a determinados contenidos políticos e históricos y sin una justificación curatorial acreditada, desconoció la protección constitucional a las expresiones culturales y restringió injustificadamente el derecho de los accionantes a conocerlas y apreciarlas; con especial relevancia respecto de quienes reclamaron el reconocimiento de las luchas LGBTIQ, la memoria de las víctimas de la violencia política y el acceso de los menores de edad a una formación histórica plural”, indica la decisión.

Protestas frente al Museo Nacional, en el centro de Bogotá. Foto: Cortesía

El pasado 19 de octubre, este juzgado había dictado una medida cautelar para suspender provisionalmente el traslado de las piezas y obras del Museo Nacional.

Contra esta decisión se puede presentar un recurso de impugnación.

El retiro de las obras del museo había generado una serie de protestas y manifestaciones frente a la sede ubicada en el centro de Bogotá.