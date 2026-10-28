La historia detrás del operativo que terminó en la captura de dos enlaces del Cartel Jalisco Nueva Generación en Barranquilla

Como Sophia Mourra Lozano, alias La Patrona, y Adolfo Paulin González, alias Pau, fueron identificados los dos ciudadanos mexicanos capturados en las últimas horas y que serían enlace entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.

La investigación señaló que desde hace varias semanas se encontraban en la capital del Atlántico realizando labores ilegales para las dos organizaciones criminales.

En concreto, tenían el rol de dirigir y coordinar toda la cadena logística para el tráfico y transporte transcontinental de clorhidrato de cocaína desde la costa Caribe colombiana hacia Centroamérica, Estados Unidos y el continente europeo.

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Las investigaciones permitieron establecer que el estupefaciente, producido en laboratorios clandestinos del Clan del Golfo, era movilizado desde el litoral Caribe mediante el empleo de lanchas rápidas tipo go fast y bajo la modalidad de contaminación de buques cargueros de alto bordo.

“Los cargamentos tenían como destino inicial Centroamérica, específicamente Costa Rica, país que la estructura utilizaba como centro de acopio internacional para posteriormente reenviar los alijos hacia México, Estados Unidos y distintos puertos de Europa. Gracias al seguimiento de investigación criminal e inteligencia, desde el año 2024 la Policía ha logrado incautarle a esta alianza narcoterrorista más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Lanchas go fast son usadas a menudo para el traslado de drogas por el Caribe. Foto: Colprensa

El operativo fue adelantado por agentes la Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales (GESIN) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo decidido y de confianza del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami.

Estas dos personas son solicitadas en extradición por las autoridades mexicanas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

En las próximas horas serán trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la ciudad de Bogotá, donde quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales para surtir los trámites legales y diplomáticos correspondientes a su proceso de extradición.