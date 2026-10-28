La Selección Colombia tendría otra baja en ataque contra Chile: se sumaría a Luis Díaz

La prensa brasileña informa que Carlos Andrés Gómez, atacante de la Selección Colombia al servicio de Vasco da Gama, sufre de dolores en el pie. Por tanto, en el equipo le van a dar descanso en los próximos días.

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Pero las alarmas no solo están encendidas en Vasco da Gama, sino en la Selección Colombia. La Tricolor tiene muy cerca los amistosos contra Chile, por fecha Fifa, y Carlos Andrés Gómez podría ser baja en el plantel que dirige Néstor Lorenzo.

“Carlos Andrés Gómez es duda en Vasco”

Fue el pasado sábado, 24 de octubre, cuando Carlos Andrés Gómez salió sustituido, a los 37 minutos del primer tiempo, en el partido de Vasco da Gama contra Corinthians por el Brasileirao.

En lugar de Carlos Andrés Gómez, ingresó otro colombiano: Marino Hinestroza. Sin embargo, la situación de Gómez no sería algo nuevo, sino que vendría cargando el dolor, en su pie izquierdo, desde hace varias semanas atrás.

“El problema en la región no es nuevo para el número 11, quien lleva semanas lidiando con molestias. Sin tiempo libre desde que fue convocado por la selección colombiana, no pudo descansar durante el parón internacional de la FIFA y ha estado jugando con dolor desde entonces”, reveló el medio ge.

Carlos Andrés Gómez con la Selección Colombia Foto: FCF

Sin embargo, aclaran: “No se trata de una lesión grave, tanto que el delantero sigue jugando partidos, pero Gómez no está en su mejor forma física. Vasco entiende que es un jugador importante y que los últimos partidos, con la próxima semifinal de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors, fueron razones importantes para dejarlo fuera”.

Señalan que Gómez insiste en mantenerse en el campo de juego, a pesar de los dolores, y que aunque está disponible para el próximo contra Flamengo, el 29 de octubre, la decisión final la tendrá el técnico de Vasco da Gama, Pedro Emanuel.

La Selección Colombia ya tiene la baja de Luis Díaz ante Chile

El pasado 22 de octubre, Bayern Múnich informó que Luis Díaz sufre “una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Champions League que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal”.

Luis Díaz es baja, por lesión, tanto en Bayern Múnich como en Selección Colombia. Foto: DeFodi Images via Getty Images

El guajiro será baja casi un mes, desde el momento donde avisaron el diagnóstico oficial, y se pierde la doble jornada amistosa de la Selección Colombia, contra Chile, en estas fechas: