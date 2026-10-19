Juan Camilo Cucho Hernández se lesionó con su equipo, Real Betis, y desde España informan el tiempo recuperación, mismo que no le alcanza para estar en un hipotético llamado a la Selección Colombia.

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“El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona”, informó Real Betis en su web oficial.

“Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución”, añaden.

Cabe recordar que la Selección Colombia jugará dos amistosos contra Chile: uno el 13 de noviembre, en Cali, y el otro el 17 de noviembre en Santiago (Chile).

Gonzalo Tortosa, periodista de El Chiringuito y cercano a la información del Betis, informa que la baja de Juan Camilo Cucho Hernández será de aproximadamente un mes.

🟢⚪️🚨 ÚLTIMA HORA. 🏥 El Cucho Hernández estará alrededor un mes de baja. El delantero del Real Betis sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Se lesionó ante el Barça. @elchiringuitotv https://t.co/ytarSQi98y — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) October 19, 2026

La lesión del Cucho se dio el pasado 17 de octubre, en la derrota 5-2 del Betis ante Barcelona. Ese día, Juan Camilo fue titular, pero salió sustituido sobre los 64’.

Juan Camilo Cucho Hernández, un borrado de Lorenzo en la última fecha Fifa

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, no convocó al Cucho Hernández para la los partidos de Colombia en la última fecha Fifa (septiembre y octubre) ante México, Paraguay y Perú.

Fue uno de los borrados por el estratega argentino, después de haberlo llevado al Mundial 2026. No solo él, sino futbolistas como Johan Mojica, Yerry Mina y Santiago Arias tampoco tuvieron un lugar.

La Tricolor vive una época de renovación absoluta, desde el arco hasta la delantera. Sin embargo, del Mundial 2026, hay varios que siguen en el proceso, como Dávinson Sánchez (capitán), Richard Ríos, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta y otros más.

¿Entra Juan Camilo Hernández en esta renovada Selección Colombia? Lorenzo sigue probando caras, pero con respecto a la última convocatoria, puede que el Cucho aún no tenga un lugar fijo; menos ahora, tras su lesión.

James Rodríguez consuela al Cucho Hernández, tras la derrota por penales de Colombia ante Suiza, en los octavos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Sobre el rendimiento del Cucho Hernández en lo que va de esta temporada (2026-2027), suma 10 partidos jugados con Real Betis, nueve en LaLiga y uno en la Champions League.

En esa cantidad de juegos, se ha reportado con tres anotaciones, dos en LaLiga y una en la Champions, además de dos asistencias en la competencia liguera.

Para el Betis de Pellegrini, Cucho es una baja importante. Más aún porque asoma un partido de Champions League, el próximo 21 de octubre, donde el cuadro español recibirá al Feyenoord en Champions League.

Tres puntos serían vitales para que los verdiblancos puedan seguir con su sueño de avanzar a la siguiente ronda.