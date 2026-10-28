Abelardo De La Espriella confirmó que bombardeo contra el Clan del Golfo dejó, por lo menos, seis presuntos delincuentes muertos

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este miércoles, 28 de octubre, que el bombardeo ejecutado contra cabecillas del Clan del Golfo dedicados a la minería ilegal en Chocó deja, por ahora, seis presuntos delincuentes muertos.

Además, una persona fue capturada.

“Llevamos seis abatidos, un capturado, pero hay más, lo que ocurre es que era en una pendiente, se cayó y estamos buscando más cuerpos”, señaló el primer mandatario ante preguntas de la prensa.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que el bombardeo fue realizado por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército Nacional en el municipio de Nóvita.

ABelardo de la Espriella presidente de Colombia toma de Mando de los comandantes del Ejército, la fuerza aérea, Armada Nacional y Policía Nacional. Reconocimiento de tropas en la Escuela Militar José María Córdoba. Foto: Javier Casella mindefensa

Este es el sexto bombardeo del Gobierno de De La Espriella contra grupos de alto impacto. Antes de la acción letal de las Fuerzas Militares, el blanco fue el Cauca, donde se ubicó el campamento de alias Marcos Pacífico, uno de los más sanguinarios cabecillas del ELN.

SEMANA reveló las imágenes que hizo la inteligencia de los Estados Unidos con equipos de alta tecnología sobre el sitio donde pernoctaban Pacífico y sus hombres.

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Fueron largos días de seguimiento, dijeron fuentes de inteligencia de las agencias de seguridad estatales a SEMANA. En medio del letal bombardeo murieron Pacífico, uno de sus hombres de confianza, conocido como alias 80, y otros ocho guerrilleros del ELN.

Según inteligencia de la Policía, Marcos Pacífico, fue uno de los cabecillas del ELN que ordenó que el estallido social fuera infiltrado por la guerrilla, generando varias acciones violentas contra la Fuerza Pública, en especial en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali.

La inteligencia de la Fuerza Pública ahora se encuentra revisando quién es el sucesor de alias Marcos Pacífico, que tenía bajo su mando cerca de 500 hombres en el Cauca.

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Nóvita es muy municipio del Chocó afectado por las acciones de los grupos armados no solamente contra la fuerza pública y las Fuerzas Militares, también contra la población civil.

El 30 de septiembre, los ilegales lanzaron un ataque con drones, aparatos desde los que lanzaron al menos seis granadas.

“Continúan los ataques contra la Fuerza Pública en Colombia. Esta vez la estación de Policía de Nóvita, en el Chocó, fue blanco de ataques con granadas lanzadas desde drones; posteriormente fue atacada con ráfagas de fusil”, dijo en su momento Juan Moz, un usuario de la red social X.