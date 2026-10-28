Unidades élite de la Fuerza Pública fueron insertadas en la región de Nóvita, en el departamento de Chocó, luego de que la Fuerza Aérea lanzara un nuevo bombardeo contra estructuras de alto impacto, ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella.

Las Fuerzas Militares mantienen bombardeos contra grupos criminales de alto impacto. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Fuentes de inteligencia le confirmaron a SEMANA que el blanco es una subestructura del Clan del Golfo que venía generando terror en la mencionada región del país.

Además, el brazo ilegal armado del Clan del Golfo es especialista en la minería ilegal y el narcotráfico. De acuerdo con la información, se verifica el número de personal capturado; al parecer, habría varios menores de edad.

La Fuerza Aérea lanzó nuevo bombardeo en Colombia. Foto: FAC/Ejército

Este es el sexto bombardeo del Gobierno actual contra grupos de alto impacto. Antes de la acción letal de las Fuerzas Militares, el blanco fue el Cauca, donde se ubicó el campamento de alias Marcos Pacífico, uno de los más sanguinarios cabecillas del ELN.

SEMANA reveló las imágenes que hizo la inteligencia de los Estados Unidos con equipos de alta tecnología sobre el sitio donde pernoctaban Pacífico y sus hombres.

Fueron largos días de seguimiento, dijeron fuentes de inteligencia de las agencias de seguridad estatales a SEMANA. En medio del letal bombardeo murieron Pacífico, uno de sus hombres de confianza, conocido como alias 80, y otros ocho guerrilleros del ELN.

En la acción militar conjunta en la vereda San Juan de El Tambo cayeron, junto a Marcos Pacífico, alias 80, tercero al mando del Frente José María Becerra, y alias la India, integrante de su círculo de confianza. Foto: Suministrado a SEMANA API

Marcos Pacífico, según inteligencia de la Policía, fue uno de los cabecillas del ELN que ordenó que el estallido social fuera infiltrado por la guerrilla, generando varias acciones violentas contra la Fuerza Pública, en especial en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali.

La inteligencia de la Fuerza Pública ahora se encuentra revisando quién es el sucesor de alias Marcos Pacífico, que tenía bajo su mando cerca de 500 hombres en el Cauca.