Este es el “Salón de la fama” de las mejores firmas de abogados en los Colombia Awards 2027

Los premios The Legal 500 destacan las mejores firmas de abogados en el mundo y en Colombia el “salón de la fama” lo ocupan las oficinas de Mauricio Pava, Jaime Granados y Fabio Humar. Los Compliance en los Colombia Awards 2027 dejaron a los tres juristas en el podio de lo más destacado en el derecho.

Legal 500 ubicó al reconocido abogado Fabio Humar como número uno en cumplimiento normativo y defensa de delitos de cuello blanco

En el caso de la firma de Mauricio Pava, es el quinto año consecutivo que este ranking lo ubica en el llamado Hall of Fame de The Legal 500. “Además, la firma que comparte con Andrés Díaz fue ubicada en Tier 1 y nominada a Firma del Año en Compliance en los Colombia Awards 2027”.

The Legal 500 resalta a los principales referentes del derecho penal corporativo, compliance y delitos de cuello blanco en Colombia. Justamente en esa categoría de los premios, las firmas colombianas de Mauricio Pava, Jaime Granados y Fabio Humar se llevaron el primer lugar.

Para Mauricio Pava es el quinto año consecutivo en nominación Foto: Brían Rosado - SEMANA

“En la categoría Compliance and White-Collar Crime – Tier 1 fueron reconocidas cuatro firmas: Fabio Humar Abogados, Jaime Granados Peña & Asociados, Jaime Lombana & Abogados y MPA/PDA Derecho Punitivo y Riesgos Corporativos, de Mauricio Pava y Andrés Díaz”, señalaron los ganadores.

En los premios también hubo reconocimientos individuales: “Mauricio Pava, Jaime Granados y Fabio Humar fueron incluidos en el Hall of Fame. Por su parte, Andrés Díaz fue reconocido como Leading Partner y Daniel Guio como ”Leading Associate”.

El abogado Jaime Granados fue incluido en el Hall of Fame. Foto: COLPRENSA ©

Además, la firma de Pava y Díaz también fue incluida entre las seis nominadas a Firma del Año en Compliance en los Legal 500 Colombia Awards 2027. “Los reconocimientos destacan el posicionamiento del derecho penal corporativo en Colombia, especialmente en litigios de alta complejidad, investigaciones empresariales, cumplimiento y gestión de riesgos legales”, advirtieron los ganadores.