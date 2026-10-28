“Vamos a hacer caer a Cali”: polémica por convocatoria a rodada en Halloween en medio de controles

Una convocatoria difundida en redes sociales acaparó la atención en Cali, luego de que un creador de contenido invitara a motociclistas del Valle del Cauca a participar en una rodada programada para este sábado, 31 de octubre, en medio de las medidas anunciadas por las autoridades para garantizar la seguridad durante la celebración de Halloween.

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En el video, el hombre invita a sus seguidores a reunirse en la capital vallecaucana y asegura que contará con la participación de grupos de motociclistas de diferentes sectores, incluidos algunos provenientes de Palmira.

“Vamos a estar el 31 de octubre, vamos a hacer caer el Valle del Cauca”, afirma el creador de contenido al inicio de la grabación, en la que también menciona un encuentro entre los grupos conocidos como Los letales de la palma y Los más lentos del 8.

Más adelante, el hombre insiste en que espera reunir a los motociclistas de ambos municipios y reitera la invitación para que se sumen a la actividad. De acuerdo con el video, la jornada se llevaría a cabo en el centro comercial Limonar, donde comenzaría el encuentro.

Las rodadas han sido prohibidas en distintos territorios. Foto: El País / Movilidad Bogotá

La convocatoria se conoce en momentos en que Cali prepara un dispositivo especial de seguridad y movilidad para Halloween, una fecha en la que las caravanas de motociclistas suelen generar preocupación por posibles afectaciones al tránsito y alteraciones de la convivencia.

De acuerdo con información publicada por el medio El País de Cali, las autoridades de la ciudad aseguraron que únicamente las caravanas autorizadas por las entidades pertinentes estarán permitidas durante la noche del 31 de octubre.

Asimismo, se señaló que estas medidas buscan que los diferentes eventos de ese día se desarrollen de forma organizada y segura, sin convertirse en escenarios de delincuencia o alteraciones del orden público, situación que ha sucedido en años anteriores.

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Por ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial que confirme si la rodada anunciada por el creador de contenido fue autorizada o si tendrá acompañamiento institucional. Entretanto, la convocatoria plantea un nuevo reto para las autoridades, que buscan garantizar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos durante la noche de Halloween.

Por su parte, diferentes ciudades también han anunciado medidas relacionadas con el tema, como Bogotá, donde se prohibió el parrillero y se restringió el uso de motos en algunos sectores.