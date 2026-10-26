Hombres armados irrumpieron en hospital en Suárez, Cauca, y asesinaron a un paciente

En el Cauca, la violencia continúa pese a los esfuerzos que realizan los integrantes de la Fuerza Pública. Durante la mañana de este lunes 26 de octubre, hombres armados ingresaron al Hospital de Suárez y asesinaron a Javier Antonio Delgado Carabalí.

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Los pistoleros intimidaron al personal médico y revisaron el vehículo antes de permitir que continuara su recorrido.

“De acuerdo con la información conocida, hacia las 11:00 a. m., una ambulancia que trasladaba a un paciente en proceso de remisión como urgencia vital fue interceptada por hombres armados, quienes intimidaron al personal y revisaron el vehículo antes de permitirle continuar su recorrido”, explicaron.

En la zona hay presencia de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

Asimismo, indicaron que “minutos después, aproximadamente a las 11:10 a. m., hombres armados ingresaron al centro asistencial, buscaron entre los pacientes y dispararon contra el señor Javier Antonio Delgado Carabalí, causándole la muerte”.

El alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón, rechazó de manera contundente el homicidio y dijo que este tipo de hechos no se pueden seguir registrando en este territorio. “Estos hechos constituyen una grave vulneración de la seguridad del personal de salud, de los pacientes y de la misión médica, cuya labor debe ser respetada y protegida en toda circunstancia”, señaló la Alcaldía.

Asimismo, la administración recordó que los centros hospitalarios cuentan con protección especial bajo el derecho internacional humanitario.

“Los hospitales, las ambulancias, el personal sanitario y las personas que reciben atención médica gozan de protección en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Atacar un centro asistencial y poner en riesgo a quienes allí se encuentran es una conducta inaceptable. Ninguna circunstancia justifica convertir un hospital en escenario de violencia”, agregaron.

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Desde la administración municipal hicieron un llamado a las comunidades para que no normalicen este tipo de hechos de violencia.

“Suárez no puede normalizar la violencia ni permitir que los espacios destinados a salvar vidas se conviertan en escenarios de muerte. La vida, la dignidad humana y la misión médica deben estar por encima de cualquier confrontación”, concluyó la administración.