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Hombres armados irrumpieron en hospital en Suárez, Cauca, y asesinaron a un paciente

Las autoridades investigan el caso que generó terror entre la ciudadanía.

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Redacción Semana
26 de octubre de 2026 a las 1:44 p. m.
Las autoridades investigan el homicidio de una persona dentro de un hospital en Suárez, Cauca.
Las autoridades investigan el homicidio de una persona dentro de un hospital en Suárez, Cauca. Foto: Colprensa / Getty Images

En el Cauca, la violencia continúa pese a los esfuerzos que realizan los integrantes de la Fuerza Pública. Durante la mañana de este lunes 26 de octubre, hombres armados ingresaron al Hospital de Suárez y asesinaron a Javier Antonio Delgado Carabalí.

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Los pistoleros intimidaron al personal médico y revisaron el vehículo antes de permitir que continuara su recorrido.

“De acuerdo con la información conocida, hacia las 11:00 a. m., una ambulancia que trasladaba a un paciente en proceso de remisión como urgencia vital fue interceptada por hombres armados, quienes intimidaron al personal y revisaron el vehículo antes de permitirle continuar su recorrido”, explicaron.

Un guerrillero de la disidencia de las FARC «Jaime Martínez» hace guardia mientras el comandante Andrey concede una entrevista cerca del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, el 30 de agosto de 2023. El grupo disidente EMC, que rechazó el acuerdo de paz de 2016 que condujo al desarme de las FARC, iniciará conversaciones de paz directas con el Gobierno colombiano el 31 de agosto. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
En la zona hay presencia de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

Asimismo, indicaron que “minutos después, aproximadamente a las 11:10 a. m., hombres armados ingresaron al centro asistencial, buscaron entre los pacientes y dispararon contra el señor Javier Antonio Delgado Carabalí, causándole la muerte”.

El alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón, rechazó de manera contundente el homicidio y dijo que este tipo de hechos no se pueden seguir registrando en este territorio. “Estos hechos constituyen una grave vulneración de la seguridad del personal de salud, de los pacientes y de la misión médica, cuya labor debe ser respetada y protegida en toda circunstancia”, señaló la Alcaldía.

Asimismo, la administración recordó que los centros hospitalarios cuentan con protección especial bajo el derecho internacional humanitario.

“Los hospitales, las ambulancias, el personal sanitario y las personas que reciben atención médica gozan de protección en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Atacar un centro asistencial y poner en riesgo a quienes allí se encuentran es una conducta inaceptable. Ninguna circunstancia justifica convertir un hospital en escenario de violencia”, agregaron.

Las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, le prohibieron a la Defensoría del Pueblo estar en municipios como Argelia, Cauca.
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Desde la administración municipal hicieron un llamado a las comunidades para que no normalicen este tipo de hechos de violencia.

“Suárez no puede normalizar la violencia ni permitir que los espacios destinados a salvar vidas se conviertan en escenarios de muerte. La vida, la dignidad humana y la misión médica deben estar por encima de cualquier confrontación”, concluyó la administración.