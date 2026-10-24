Ejército golpea a estructuras de Iván Mordisco en Cajibío, Cauca: hallaron explosivos destinados a ataques con drones

Tropas del Ejército Nacional neutralizaron en las últimas horas 35 dispositivos explosivos improvisados en el corregimiento de Ortega, en el municipio de Cajibío, Cauca. La acción militar evitó un ataque contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública en esta región del suroccidente del país.

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La operación militar estuvo a cargo del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, quienes llegaron hasta el lugar y hallaron el material explosivo con la ayuda de los caninos.

Según la información suministrada por inteligencia militar, el material explosivo pertenecería a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.

Durante el procedimiento de registro y control, los uniformados hallaron unidades altamente peligrosas diseñadas para multiplicar el impacto del atentado.

Entre el material destruido de forma controlada se contabilizaron 32 dispositivos adaptados para ser lanzados por drones, 2 minas antipersonal de alto poder destructivo y una granada de mortero de 60 milímetros.

El éxito de la operación militar se debió a la labor del equipo de guías caninos y a la pericia técnica de los soldados zapadores, quienes lograron detonar el material sin dejar víctimas ni daños materiales.

Además, la modalidad de enjambres de drones advertida por los organismos de seguridad buscaba evadir los controles terrestres tradicionales y generar afectaciones de gran magnitud en caseríos cercanos.

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El teniente coronel Pablo Enrique Salinas Polanía, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º7, destacó la labor que viene haciendo la fuerza pública en esta región del país, tan afectada por los grupos criminales.

“Como resultado de las operaciones militares adelantadas en el suroccidente del país, a la fecha han sido destruidos cerca de 2.000 dispositivos explosivos improvisados, debilitando las capacidades de los grupos armados para ejecutar acciones terroristas”, señaló el alto oficial.

Este resultado se suma a una ofensiva sostenida del Ejército Nacional en el departamento del Cauca y zonas aledañas para desacelerar la expansión logística de las disidencias.

Ejército Nacional destruyó 35 dispositivos explosivos improvisados en Cajibío, Cauca. Foto: Ejército

Las autoridades reiteraron que el uso de estas cargas indiscriminadas transgrede de manera flagrante el derecho internacional humanitario, al poner en riesgo directo a campesinos, líderes comunitarios y menores de edad que transitan por los caminos veredales del Cauca.

El teniente coronel Salinas Polanía destacó que las tropas mantienen desplegado un dispositivo de seguridad reforzado en la zona para ubicar a los responsables y garantizar la tranquilidad de los habitantes de Ortega.