Nuevo temblor sacude a Colombia hoy sábado 24 de octubre; Servicio Geológico confirma poca profundidad

Un nuevo evento sísmico fue reportado en las últimas horas en Colombia. Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3.4 y tuvo lugar en el departamento del Chocó.

SGC reporta temblor en Chaparral, Tolima, hoy jueves 22 de octubre. Esta fue la magnitud

De acuerdo con el boletín actualizado, el sismo tuvo una profundidad de 88 kilómetros y su ubicación de referencia fue Tadó, Chocó.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-10-24, 03:46 hora local Magnitud 3.4. Profundidad 88 km, Tadó - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/XoE8NybTiH — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 24, 2026

Las autoridades y organismos de monitoreo mantienen seguimiento de la actividad sísmica en la zona.

Hasta el momento no se ha informado de daños materiales ni de personas afectadas por este sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica e invitan a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras.

El SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La entidad recordó la necesidad de realizar una evacuación de manera rápida, pero siempre con precaución, revisando las condiciones del lugar para detectar posibles riesgos.

Durante este proceso, recomendó no utilizar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, debido a que estas zonas no garantizan mayor protección y podrían verse afectadas por la caída de elementos o daños estructurales durante un sismo.

Recomendaciones adicionales:

Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.

si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida. En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.

mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo. Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.

¿Por qué no deja de temblar en Chocó? El SGC explica qué ocurre tras los más de 1.300 sismos registrados después del terremoto

El SGC recordó que Colombia es una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que la ocurrencia de estos fenómenos hace parte de la dinámica natural del territorio.

A través de sus publicaciones, la entidad reiteró el llamado a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de prevención y seguridad en caso de sentir un movimiento telúrico.