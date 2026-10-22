SGC reporta temblor en Chaparral, Tolima, hoy jueves 22 de octubre. Esta fue la magnitud

Chaparral, Tolima, volvió a ser epicentro de un temblor en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el movimiento telúrico en sus canales oficiales este jueves, 22 de octubre, a las 2:26 de la tarde.

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De acuerdo con el reporte oficial del SGC, el sismo tuvo una magnitud de 3.0 y su profundidad fue superficial. Aunque normalmente la ciudadanía reporta en la misma publicación de la entidad si se sintió en los diferentes territorios, en esta ocasión no hubo tal información por parte de los colombianos.

El municipio viene siendo epicentro de varios movimientos telúricos desde septiembre. Aunque en Colombia tiembla todos los días, las placas tectónicas del sur del Tolima han repetido un patrón.

Exactamente, Chaparral se ubica en el suroccidente del departamento del Tolima y limita en el norte con los municipios de Roncesvalles, San Antonio y Ortega; en el oriente con Coyaima y Ataco; en el sur con Rioblanco y Ataco; en el occidente con Tuluá, Buga, Cerrito y Pradera, localizados en el departamento del Valle del Cauca.

Habitantes en su día a día, en Chaparral, Tolima. Foto: ALVARO TAVERA T

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Está situado a unos 163 kilómetros de Ibagué, la capital del departamento, y aproximadamente a 250 kilómetros de Bogotá. Su historia demuestra que ha sido cuna de importantes figuras nacionales del país que alcanzan hasta la presidencia.

José María Melo, presidente de la República en 1854, y Manuel Murillo Toro, jefe de Estado de los Estados Unidos de Colombia en dos periodos: 1864–1866 y 1872–1874, nacieron en Chaparral, Tolima, destacando como uno de los nombres más importantes de la región.

La trascendencia de Murillo Toro en el Tolima e Ibagué fue tal que el estadio de la ciudad lleva su nombre. El escenario deportivo departamental fue bautizado con su nombre al ser la figura política e intelectual más relevante en la historia de la región.

Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué Foto: JUAN CARLOS ESCOBAR

La caficultura, producción ganadera, plátano, yuca, cacao, fríjol y panela han sido claves para el desarrollo del Chaparral, según informes de economía regional del Banco de la República. Hoy, el municipio es reconocido en el país por ser el lugar en donde más se repiten temblores en el país; sin embargo, esto no es un hecho aislado.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que este municipio se ha caracterizado históricamente por los repetidos movimientos telúricos, por lo que estos constantes temblores no implican que exista un fenómeno extraordinario.

A pesar de ello, la preocupación de muchos ciudadanos pasa por el recuerdo de la catástrofe del pasado 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 derrumbó estructuras en Chocó, Cali, Pereira y regiones aledañas.

Sin embargo, las autoridades han dado un parte de tranquilidad, explicando que esto no significa una amenaza para el país o la región tolimense.