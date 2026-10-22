¿Quién era Marcos Pacífico, el despiadado cabecilla del ELN que murió bombardeado por las FF. MM.?

Tras la confirmación que hizo el presidente Abelardo De La Espriella de la muerte de alias Marcos Pacífico durante el bombardeo de las Fuerzas Militares al ELN en el Cauca, SEMANA conoció que este sujeto ordenaba extorsiones, homicidios y proselitismo armado contra comerciantes en Popayán, Inzá, Caldono y Totoró, Cauca.

Este individuo, de acuerdo con información militar, se movía entre los municipios de Iscuandé, Argelia, El Tambo, Timbiquí y Guapi, Cauca.

Además de las anteriores actividades criminales, también habría ordenado plan pistola contra la Policía, secuestros, terrorismo, entre otros.

El presidente De La Espriella confirmó que a la 1 de la madrugada de este jueves, 22 de octubre, les dio la orden a las Fuerzas Militares para que atacaran el campamento del ELN que estaba en medio de la selva entre Nariño y Cauca.

Por esta razón, se dijo inicialmente que el bombardeo había sido sobre la región de Nariño, al conocer que Marcos Pacífico se movía entre Iscuandé.

Campamento del ELN fue bombardeado por las FF. MM. (imagen de archivo). Foto: Ejército.

SEMANA conoció que el Frente de Guerra Suroccidental está compuesto por tres frentes y dos compañías: Frente José María Becerra (uno de sus cabecillas era alias Marcos Pacífico), con más de 240 hombres en armas; Frente Manuel Vásquez Castaño, con más de 140 hombres; Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez y las compañías Milton Hernández y Juan Carlos Chihuezo Pazzú.

“En una operación de bombardeo estratégico de nuestras Fuerzas Militares, desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron dados de baja nueve integrantes del grupo narcoterrorista ELN, entre ellos, de acuerdo con la identificación preliminar, alias Marcos Pacífico, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de esa organización criminal”, dijo De La Espriella.

Agregó que “su identidad está pendiente de confirmación decadactilar. Este criminal era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del Frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes narcoterroristas que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Estaba vinculado con secuestros, atentados y ataques contra nuestra Fuerza Pública en Cali y Buenaventura”.

Fuerzas especiales participaron en el bombardeo contra el ELN en Cauca. Foto: Fuerzas militares

“También se le atribuye haber impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022. Este resultado representa un golpe contundente a la estructura militar, al mando territorial y a las redes urbanas del ELN en el Pacífico colombiano”, añadió el jefe de Estado.