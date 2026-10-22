A plena luz del día y con pistola en mano, ladrón quedó grabado mientras amenazaba a un conductor

En plena vía pública de Popayán, se registró un grave hecho de inseguridad que quedó captado en video por algunos conductores que se movilizaban por la zona. Se trataría de un robo a mano armada a un carro.

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De acuerdo con la información brindada, la situación se presentó en el sector del barrio Catay, zona ubicada al norte de la ciudad.

En el video, se evidencia cómo un hombre con un saco negro y un casco de moto se encuentra abalanzado sobre la ventana del conductor de un carro rojo. Además, se logra observar cómo el sujeto tendría una pistola en su mano derecha.

Con el arma de fuego, el sospechoso al parecer estaría amenazando a la persona que manejaba el carro, con el fin de robarle varias de sus pertenencias. Asimismo, se ve un leve forcejeo en ese momento.

Los dos criminales eran esperados por unos cómplices. Foto: Suministrado a SEMANA

Tras robar las pertenencias de la víctima, el responsable se dio a la fuga, situación que al parecer ya estaba planeada, debido a que se ve una moto que lo estaba esperando para escapar.

Lo curioso es que, al final del video, se ve a otro hombre que, al parecer, estaba en la ventana del copiloto del mismo carro, ayudando a intimidar a la persona que se encontraba dentro del vehículo.

Los hombres escaparon en moto. Foto: Suministrado a SEMANA

Asimismo, otra moto también estaría esperando a esta segunda persona, por lo que serían dos automotores de este tipo involucrados en el atraco. Esto daría un total de cuatro personas sospechosas en este hurto, entre los dos asaltantes y los dos conductores de las motocicletas.

Este escenario se habría presentado mientras la víctima se encontraba en plena vía, esperando que el semáforo del lugar cambiara para seguir su ruta. Sin embargo, los criminales habrían llegado a asaltarla.

Hasta el momento, no se tiene una pronunciación oficial por parte de las autoridades, pero se espera que, con el transcurso de las horas, se comiencen a entregar nuevos detalles sobre el hurto y se den a conocer las acciones que se van a tomar para dar con los responsables.

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El material registrado fue captado por un conductor que se encontraba movilizándose por la zona cuando comenzó el atraco.

En este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan comunicarse con ellas a través de los canales oficiales, como la línea de atención 123, para que se pueda brindar el acompañamiento correspondiente.