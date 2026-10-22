Tres bloques, 500 hombres y dos compañías: así es el Frente de Guerra Suroccidental del ELN bombardeado por la Fuerza Aérea

Aunque la información del más reciente bombardeo contra el ELN entre Cauca y Nariño se está manejando con la máxima reserva, SEMANA conoció que en la zona donde se lanzó la acción de las Fuerzas Militares delinque el Frente José María Becerra, bajo el mando de alias Marcos Pacífico.

Alias Marcos Pacífico es uno de los cabecillas del ELN en el Cauca. Foto: Guillermo Torres Reina

En un video publicado por el presidente Abelardo De La Espriella se detalla el momento en que autorizó al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, para que la Fuerza Aérea ejecutara la maniobra militar.

Fuentes de las Fuerzas Militares señalaron que el reporte parcial es que nueve guerrilleros habrían muerto luego de que la FAC ubicara el blanco plenamente definido por la inteligencia de la Fuerza Pública.

Las tropas fueron insertadas en la zona luego de que la Fuerza Aérea lanzara bombas contra el campamento de la guerrilla. Las fuentes confirmaron que la situación es compleja debido a experiencias anteriores donde se ha encontrado que los criminales instalan minas alrededor de sus campamentos para afectar a la Fuerza Pública.

La Fuerza Aérea recibió la orden del presidente de la República para hacer el bombardeo en el Cauca. Foto: Fuerza Aérea

En la región de El Tambo confluyen varios actores criminales. En la zona se vive una guerra entre el ELN, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y las de Calarcá, que la Fuerza Pública busca contener con acciones como bombardeos, patrullajes sobre las carreteras y operaciones especiales en zona selvática.

El Frente de Guerra Suroccidental está compuesto por tres frentes y dos compañías: Frente José María Becerra, bajo el mando de alias Marcos Pacífico, con más de 240 hombres en armas; Frente Manuel Vásquez Castaño, con más de 140 hombres; Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez y las compañías Milton Hernández y Juan Carlos Chihuezo Pazzú.

El ELN tiene cerca de 500 guerrilleros delinquiendo en el Cauca. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Según fuentes militares, se está a la espera de los resultados de Medicina Legal para determinar si alguno de los cabecillas u hombres de importancia del Frente de Guerra Suroccidental murió luego del bombardeo.