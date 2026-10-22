La cooperación entre agencias antidrogas de Estados Unidos y Colombia permitió un nuevo golpe contra una estructura dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos.

Militares capturaron a siete extraditables. Foto: SEMANA

Para lograr llegar a los integrantes de la organización, según las fuentes judiciales y militares, los investigadores tuvieron que hacer entregas controladas de cocaína por un valor superior a los 600.000 dólares.

La operación contra el tráfico de drogas contó con la participación de la DEA de los Estados Unidos.

Sobre el caso indicaron las fuentes militares que hay siete extraditables capturados.

“Como parte de las actividades investigativas, se implementaron diversas técnicas especiales de investigación, entre ellas entregas controladas de dinero y sustancias estupefacientes por un valor aproximado de USD 676.838, así como la recepción de ochenta y siete (87) paquetes de clorhidrato de cocaína suministrados por integrantes de la organización criminal”, señalaron fuentes del proceso.

Integrantes de una red de tráfico de drogas capturados con fines de extradición. Foto: Suministrada (API)

Agregaron que “estas actuaciones permitieron fortalecer el acervo probatorio, avanzar en la identificación de los principales integrantes de la estructura y contribuir a su desarticulación”.

En el expediente de la operación Castillo, como se denominó, se indica además que los capturados fueron identificados como Guillermo Carpio Cárdenas, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco, Jhon Jairo Torres Peláez, Juan Daniel Arenas Uribe y Alex Alberto Castillo Gómez.

“De acuerdo con el comunicado oficial, son requeridas por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, por presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas. Los cargos corresponden a cada persona de manera individual”, dijo el Ejército.

La DEA participó en la captura de siete extraditables por narcotráfico. Foto: Getty Images via AFP

Añadió la autoridad militar que “según la información preliminar, los capturados serían señalados de integrar presuntas estructuras de narcotráfico y de coordinar el envío de cargamentos de estupefacientes hacia Estados Unidos. Este resultado fortalece la cooperación interinstitucional e internacional en la lucha contra las economías ilícitas y las redes del crimen transnacional”.