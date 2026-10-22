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Daniel Torres no pasó por alto la grama de El Campín: crítica tras el Santa Fe vs. Jaguares

Además de lo dicho por Torres, hay polémica tras un momento del partido donde se vio un problema con la grama de El Campín.

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Redacción Deportes
22 de octubre de 2026 a las 11:16 a. m.
Crítica de Daniel Torres, jugador de Santa Fe, al estado de la grama de El Campín.
Crítica de Daniel Torres, jugador de Santa Fe, al estado de la grama de El Campín. Foto: Grande: YouTube Win Sports / Pequeña: Concejal Juan David Quintero (X - @JD_Quinteror).

Nuevamente, la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá es tema de debate. El pasado miércoles, 21 de octubre, Santa Fe venció a Jaguares (2-1) y las críticas en las redes sociales por el estado del terreno de juego no aguardaron.

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El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien ha sido crítico por la situación de la grama en El Campín, publicó un video en su cuenta de X, donde denunció nuevamente el estado del terreno.

En el video se ve a un funcionario del estadio ingresando al campo de juego y tapando un hueco que había, con grama levantada, en el partido. “Insólito”, así lo calificó Quintero.

“Vimos cómo un trabajador de Sencia entró al terreno de juego en pleno partido para reparar la grama que ya estaba levantada y deteriorada, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores”, acompañó el concejal en su post.

Daniel Torres habló de la grama de El Campín

A la rueda de prensa pospartido entre Santa Fe y Jaguares asistió Daniel Torres junto al técnico cardenal, Pablo Repetto.

Una de las preguntas que le hicieron al experimentado jugador de 36 años fue qué pensaba sobre la grama. Sin dudarlo, dejó una crítica contundente que resonó en el FPC.

“El último partido que habíamos jugado había sido Cali, ¿cierto? Hasta ese momento teníamos quizás la mejor grama de Colombia. Espectacular. Eso hay que reconocerlo”, arrancó afirmando Torres.

Y, luego, añadió: “Hoy, puede ser que tengamos de las peores; es algo que es claro. En ese momento, una grama que no tenía ningún cuestionamiento y hoy en día no es así, es algo que es la realidad y a lo que nos sometemos y sujetamos porque no tenemos otra opción, ¿no?”.

A su lado, Pablo Repetto también opinó: “Hablabas tú del campo de juego. A veces pica la pelota y se va, no se ve. Ganamos, no estoy buscando excusas del campo (…) Hay pases que erramos, ustedes no lo ven y dicen: ‘Qué pase que erró’. Pero te pica mal y se te va. Entonces a veces eso condiciona a no ser fino para poder terminar la jugada de mejor manera”.

Luego de la gran polémica por el aplazamiento de partidos en El Campín, debido al estado de la grama, el concesionario administrador del estadio, Sencia, comunica que ha venido trabajando al respecto.

El próximo partido que se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el lunes, 26 de noviembre, entre Santa Fe y Atlético Bucaramanga.