Daniel Torres no pasó por alto la grama de El Campín: crítica tras el Santa Fe vs. Jaguares

Nuevamente, la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá es tema de debate. El pasado miércoles, 21 de octubre, Santa Fe venció a Jaguares (2-1) y las críticas en las redes sociales por el estado del terreno de juego no aguardaron.

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El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien ha sido crítico por la situación de la grama en El Campín, publicó un video en su cuenta de X, donde denunció nuevamente el estado del terreno.

En el video se ve a un funcionario del estadio ingresando al campo de juego y tapando un hueco que había, con grama levantada, en el partido. “Insólito”, así lo calificó Quintero.

“Vimos cómo un trabajador de Sencia entró al terreno de juego en pleno partido para reparar la grama que ya estaba levantada y deteriorada, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores”, acompañó el concejal en su post.

Lo que acaba de pasar en el partido de Santa Fe @SantaFe es INSÓLITO 🚨 Vimos cómo un trabajador de @SenciaBogota entró al terreno de juego en pleno partido para reparar la grama que ya estaba levantada y deteriorada, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores. ¿Así pretenden vender que el estadio sí está listo para el fútbol? Y en menos de una semana habrá un concierto… SENCIA contra el fútbol. ⚽🚨 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 22, 2026

Daniel Torres habló de la grama de El Campín

A la rueda de prensa pospartido entre Santa Fe y Jaguares asistió Daniel Torres junto al técnico cardenal, Pablo Repetto.

Una de las preguntas que le hicieron al experimentado jugador de 36 años fue qué pensaba sobre la grama. Sin dudarlo, dejó una crítica contundente que resonó en el FPC.

“El último partido que habíamos jugado había sido Cali, ¿cierto? Hasta ese momento teníamos quizás la mejor grama de Colombia. Espectacular. Eso hay que reconocerlo”, arrancó afirmando Torres.

Y, luego, añadió: “Hoy, puede ser que tengamos de las peores; es algo que es claro. En ese momento, una grama que no tenía ningún cuestionamiento y hoy en día no es así, es algo que es la realidad y a lo que nos sometemos y sujetamos porque no tenemos otra opción, ¿no?”.

A su lado, Pablo Repetto también opinó: “Hablabas tú del campo de juego. A veces pica la pelota y se va, no se ve. Ganamos, no estoy buscando excusas del campo (…) Hay pases que erramos, ustedes no lo ven y dicen: ‘Qué pase que erró’. Pero te pica mal y se te va. Entonces a veces eso condiciona a no ser fino para poder terminar la jugada de mejor manera”.

"Hoy puede ser que tengamos una de la peores gramas de Colombia": Daniel Torres al ser consultado por el estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín. ➡️ "Esperemos no los suframos (lesiones) por el estado de la cancha y que pueda mejorar ese estado". 🎥: @Dimayor https://t.co/o3iXHLNH6E — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) October 22, 2026

Luego de la gran polémica por el aplazamiento de partidos en El Campín, debido al estado de la grama, el concesionario administrador del estadio, Sencia, comunica que ha venido trabajando al respecto.

El próximo partido que se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el lunes, 26 de noviembre, entre Santa Fe y Atlético Bucaramanga.