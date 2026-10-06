Daniel Torres revela qué les dijo a los hinchas del Medellín antes de ser agredido: “Eso fue”

Daniel Torres fue agredido por un hincha de Independiente Medellín en el estadio Ditaires de Itagüí. El volante de Santa Fe terminó con sangre en el rostro luego de recibir el golpe de una moneda debajo de la frente.

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Sobre los 76 minutos del compromiso, cuando se dirigía al banquillo de suplentes, Torres hizo gestos hacia la tribuna y trató de manifestar su cariño por la hinchada del ‘Poderoso’.

Desafortunadamente, uno de los hinchas ubicados en la zona occidental norte lanzó una moneda y le provocó un corte al futbolista de 36 años. El partido se detuvo mientras Daniel Torres era atendido por el cuerpo técnico de Santa Fe y el árbitro se acercó al delegado de la Dimayor para pedir garantías.

Cuando la situación se calmó, ambos equipos se acomodaron dentro de la cancha y reanudaron el compromiso. Fue ahí cuando el conjunto capitalino convirtió el único gol del partido a través de Víctor Moreno, tanto que le sirvió para llevarse la victoria en condición de visitante.

Declaraciones de Daniel Torres tras Medellín vs. Santa Fe

Luego de lo sucedido, Daniel Torres atendió a la prensa en zona mixta y confesó lo que le dijo a los hinchas de Medellín. “Estoy bien, gracias a Dios, creo que fue más escandaloso el tema de la sangre”, indicó el volante santafereño.

“Quien me conoce sabe que no soy ese tipo de personas. Quise fue cortar algo que considero no está bien y que tampoco es personal; entiendo que fue un momento del club y situaciones que han vivido”, declaró.

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Torres explicó cuál era su intención. “Lo que quise expresar es que, de parte mía, para ellos, siempre va a haber un agradecimiento. Cuando me tocó el corazón, igual sí se puede malinterpretar que haya tocado el escudo, pero lo que estaba señalando era que de mi corazón hacia ellos siempre habrá agradecimiento por lo que he podido vivir las veces que he estado acá”, dijo.

“Eso fue, igual entiendo y reconozco que pasé por ingenuo. Había momentos y situaciones, eran locales, iban perdiendo… Eso pudo generar que lo malinterpretaran”, sentenció.

En los videos que han salido tras la agresión, se evidencia que las opiniones estaban divididas en la tribuna del Medellín. Algunos estaban soltando insultos contra el volante de Santa Fe, pero otros le correspondieron al aplauso.

El experimentado volante quedó marcado por fallar uno de los penales en la final que Medellín perdió ante Junior de Barranquilla en 2023. Luego de eso, la relación se rompió y Torres terminó volviendo a Santa Fe en condición de libre.

En 2025, el cuadro cardenal venció al DIM en el Atanasio Girardot y bordó la décima estrella en su escudo con Daniel Torres como uno de los principales referentes.