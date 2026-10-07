Este miércoles, 7 de octubre de 2026, Independiente Medellín emitió un comunicado oficial por medio de sus canales digitales. Allí se pronunció sobre la agresión que una presunta hincha del poderoso realizó sobre Daniel Torres, jugador de Santa Fe.

Agresión a Daniel Torres causa indignación en el FPC: hincha del Medellín le lanzó objeto

Daniel Torres revela qué les dijo a los hinchas del Medellín antes de ser agredido: “Eso fue”

El hecho ocurrió el pasado lunes, 5 de octubre, cuando Santa Fe venció 1-0 al Medellín en Itagüí. A los 76 minutos, Torres salió sustituido y le dio paso a Kilian Toscano, pero Daniel acabó herido por una moneda que impactó en su rostro.

Concretamente, cuando Daniel Torres salió del campo, se acercó a saludar a los hinchas del Medellín, debido a su pasado en el cuadro poderoso. Sin embargo, al jugador le llovieron insultos y una moneda le produjo una herida y sangre.

❤️👏🏼 “DE MI PARTE, APLAUSO A USTEDES.” ‼️ El gesto de Daniel Torres a los hinchas del DIM antes de ser agredido. Sin palabras. 😶 [🎥 soymejimejia] https://t.co/JzUDu0FFxf — Toque Sports (@ToqueSports) October 6, 2026

Medellín: “Daniel Torres instauró la denuncia en la Fiscalía”

En su pronunciamiento oficial, además de rechazar los hechos de violencia sobre Torres, Medellín aseguró que adjuntará pruebas a la denuncia interpuesta por el jugador de Santa Fe ante la Fiscalía General de la Nación.

“A partir de este proceso de identificación, el club continúa trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para hacer del estadio un lugar seguro para todos los asistentes y, al mismo tiempo, evitar que este tipo de comportamientos termine perjudicando a nuestros hinchas, quienes, en su gran mayoría, tienen un comportamiento ejemplar durante nuestros partidos”, escribió Medellín.

Y añadió: “Informamos que el jugador Daniel Torres instauró la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. Como club, coadyuvaremos en la ampliación de la denuncia, aportando la información recopilada, con el fin de que las autoridades esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas que correspondan conforme a la ley”.

🔴🔵 Comunicado oficial: Identificación de presuntos agresores en tribunas de Ditaires https://t.co/8skyl7zEfl — DIM (@DIM_Oficial) October 7, 2026

En el comunicado del Medellín, en su web oficial, adjuntaron dos pruebas de contundencia: primero, un video donde se ve la agresión que sufrió Torres, tomado desde el campo; y segundo, la foto de una presunta hincha del Medellín que, supuestamente, habría lanzado un objeto contra el jugador de Santa Fe.