Mientras El Campín intenta recuperar su gramilla, así avanza el ‘Supermetro’ en su recta final

Un contraste en pleno octubre, un mes en el que avanza el fútbol colombiano, se agiliza el cronograma de conciertos en Colombia y dos estadios agilizan sus obras. Por un lado, El Campín de Bogotá intenta recuperar la gramilla, mientras que el Metropolitano de Barranquilla entra en su recta final en la remodelación.

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En la capital la situación ha sido muy complicada debido a la agenda que debe soportar El Campín con música y fútbol. En días pasados, la banda surcoreana BTS se presentó en el escenario y eso produjo un revuelo en el tema logístico. Santa Fe y Millonarios tuvieron que reprogramar algunos partidos.

Cuando ya el fútbol iba a reanudarse una semana después de los arreglos en el terreno de juego y los respectivos desmontes, tras el traslado de localías a Tunja y Mosquera por parte de Santa Fe, la situación se puso muy complicada con la gramilla y continuaron las reprogramaciones. Se descubrió que la gramilla no estaba lista y las críticas contra el operador logístico aumentaron.

A toda máquina se trabaja en el Estadio El Campín, para que la grama esté en óptimas condiciones para la competencia. Foto: Colprensa

No hubo de otra que reprogramar partidos y hasta ahora en próximos días Santa Fe y Millonarios saltarán a la cancha esperando que no hayan más contratiempos con la gramilla y que esté en óptimas condiciones. A esto se agrega que el artista Fonseca se traslada al Vive Claro para su evento el 24 de octubre y dejará El Campín a disponibilidad.

En Barraquilla todo es diferente

El Campín parece lejos de lo que vive su colega Metropolitano en la Región Caribe. Barranquilla se alista para recibir el ‘Supermetro’, que se considera una de las obras de infraestructura más importantes del año en Colombia. Se espera que para comienzos de noviembre ya pueda ser entregado y de inmediato entrar en dominio de la Conmebol para la sede de la final de la Copa Sudamericana.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol en su visita al estadio Metropolitano de Barranquilla para ver el avance de las obras Foto: Suministrada a SEMANA

Un arduo trabajo que se ha desarrollado durante todo el 2026 y que avanza a pasos agigantados en este mes de octubre. Los reportes son más que alentadores. Se ultiman detalles con el tema de la iluminación, tecnología, pantallas, gramilla y silletería.

SuperMetro miércoles 14 de octubre 🔴⚪🦈 https://t.co/vsQ0SIE2Af — El Gato GD (@el_gd1) October 14, 2026

Por estas obras, el Junior ha tenido que ser local en el estadio Romelio Martínez y además se aprovecha que la Selección Colombia no ha tenido compromisos con Eliminatorias en Barranquilla para los trabajos. Se cree que el Supermetro tendrá capacidad para 65 mil espectadores y se convertirá en el estadio más moderno del país.