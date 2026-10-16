Luto en el periodismo deportivo: falleció reconocida presentadora y deja dos hijos

Luto en el periodismo deportivo por la muerte de la presentadora venezolana Milagros Cofiño, quien falleció a los 43 años en España.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la cadena Meridiano TV, canal de televisión en el que desarrolló gran parte de su carrera profesional.

Pese a confirmar el fallecimiento, no se conocen las causas de su muerte. La periodista deportiva residía desde hace tiempo en España junto a su pareja, Guillermo Guerra, y deja dos hijos, Cami y César.

El fallecimiento de Milagros Cofiño generó numerosas reacciones entre periodistas deportivos de Latinoamérica, principalmente de compañeros con quienes trabajó a lo largo de su carrera.

“Todo el tiempo feliz, contenta, así te vamos a recordar. Una chica extraordinaria, siempre con ganas de hacer cosas, de intentar, de inventar, de producir. Qué tristeza, Mili. Descansa en paz, amiga”, escribió Álex Candal, periodista deportivo venezolano.

Milagros Cofiño, periodista venezolana Foto: Redes sociales

“Dolorosa noticia enterarme del fallecimiento de una de las personas más maravillosas que conocí en la televisión. Dios te tenga en su gloria, querida amiga. Descansa en paz, Milagros Cofiño”, expresó Richard Méndez, narrador deportivo radicado en Montevideo, Uruguay.

“Dios te dé el descanso eterno, princesa. Todavía no me lo creo”, escribió el comentarista de la Liga Venezolana de Fútbol, quien compartió una fotografía de Milagros Cofiño en sus comienzos.

Siguen los mensajes tras el fallecimiento

“Qué tristeza recibir la noticia del fallecimiento de Milagros Cofiño. Mili era una tremenda chama, alegre, cariñosa, muy talentosa y trabajadora. Con un carisma que contagiaba. Descansa en paz, Mili. Te vamos a recordar siempre”, dijo el venezolano Fernando Petrocelli, una voz del fútbol muy conocida en Latinoamérica.

En Meridiano TV, Milagros dio sus primeros pasos en los medios deportivos y su talento la llevó a ser una de las presentadoras más reconocidas de Venezuela. Durante su carrera cubrió numerosos eventos internacionales.

Por ahora, se desconocen las causas de su muerte, pero Tomás Muñoz señaló al respecto: “Más allá del cariño y aprecio que le tuve durante muchos años, no soy quien para informar la causa de su fallecimiento. Espero me sepa entender”.