Así fueron los últimos segundos de Antena 2: audio revela cómo salió del aire tras 37 años

Antena 2 dejó de existir como una de las emisoras más antiguas de la radio colombiana. En la madrugada de este 31 de diciembre, sobre la medianoche, se emitieron los últimos segundos a través de su tradicional frecuencia en los 650 AM.

Lo último que se escuchó al aire fue una canción del brasileño Roberto Carlos, titulada ‘Amigo’. Una vez el tema llegó a su final, el sonido se apagó y la emisora quedó estática.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Antena 2 duró 37 años al aire hasta que fue víctima de las nuevas tecnologías y sufrió una reestructuración por parte de la cadena RCN Radio.

Muchos periodistas que pasaron por allí enviaron su mensaje de despedida y agradecieron por los momentos vividos durante los años de labor.

Carlos Antonio Vélez fue una de las grandes voces que pasaron por los micrófonos de Antena 2, con su famosa columna de Palabras Mayores que todavía sigue vigente entre los fanáticos del fútbol a pesar de los años.

Dicho espacio se seguirá emitiendo en vivo a través del canal Win Sports y también estará disponible en la aplicación del Canal RCN.

Vuelco al fútbol: Infantino y Fifa hablan de cambio revolucionario a meses del Mundial 2026; así sería

Carlos Antonio dedicó un sentido mensaje a la que fue su casa durante mucho tiempo. “Hace 13.361 días que el micrófono de la primera radio deportiva del país se me abrió… Antena 2, el ambicioso proyecto de una leyenda de la radiodifusión colombiana, don Jairo Tobón de la Roche, empezaba a tener cuerpo, vida, alma y corazón”, escribió en redes sociales.

“Muchos eventos pasaron por sus ondas AM con el mejor talento de la época… hoy, producto del inexorable avance de la tecnología y la modernidad de las comunicaciones, la vieja AM, además de la situación que viven los medios en el país, dejará de sonar", agregó.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Otras reacciones

Varios periodistas reconocidos lamentaron la despedida de Antena 2. “Lo lamento como futbolero y radialista -seis años en su 650 AM-. Quien ordena que se apague, no sabe de su valor como la única cadena deportiva de Colombia“, apuntó Darío Angel Rodríguez.

“Se apaga Antena 2. Lindos recuerdos me llevo, fue mi casa durante 8 años donde aprendí muchísimo y cubrimos miles de eventos. ¡Hasta siempre!“, señaló por su parte Osvaldo Ruiz Madachi, hoy narrador y presentador de ESPN.

Miler Pinto Cobos reaccionó a los últimos segundos de la emisora al aire. “Sentí mucha nostalgia la noche del 30 de diciembre cuando apagaron dos emisoras que marcaron mi carrera periodística. Un honor haber hecho parte de esta maravillosa etapa de la radio en Amplitud Modulada”, agregó.

Carlos Julio Guzmán manifestó su preocupación por lo que pasará con el periodismo tras la extinción de la única radio especializada en el ámbito deportivo. “El que pierde: el deporte de Colombia y el mundo. Escuela de narradores y periodistas. Una pena”, manifestó.