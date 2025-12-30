Desaparece reconocida emisora colombiana: Carlos Antonio Vélez le dijo adiós con emotivo mensaje

Lo que era un secreto a voces desde hace varias semanas se confirmó con un emotivo mensaje de Carlos Antonio Vélez para darle la despedida a Antena 2.

Después de tres décadas como la única emisora deportiva de Colombia, saldrá del aire este 31 de diciembre, aunque muchos de sus programas se habían dado por terminados.

Carlos Antonio aprovechó la ocasión para agradecer todos los años de labor en la estación radial donde solía transmitir su programa Planeta Fútbol y la columna de Palabras Mayores.

Ahora mismo, esos espacios se están emitiendo por televisión, a través del canal Win Sports.

La reacción de Carlos Antonio Vélez

“Hace 13.361 días que el micrófono de la primera radio deportiva del país se me abrió… Antena 2, el ambicioso proyecto de una leyenda de la radiodifusión colombiana, don Jairo Tobón de la Roche, empezaba a tener cuerpo, vida, alma y corazón”, comentó Vélez.

Más allá del fútbol, en Antena 2 se solían emitir programas informativos con todo el movimiento del deporte local, desde los juegos nacionales hasta las míticas etapas de la Vuelta a Colombia.

Este adiós marca el fin de una era y el inicio de otra para el periodismo deportivo.

“Muchos eventos pasaron por sus ondas AM con el mejor talento de la época… hoy, producto del inexorable avance de la tecnología y la modernidad de las comunicaciones, la vieja AM, además de la situación que viven los medios en el país, dejará de sonar”, agregó Carlos Antonio.

El experimentado comentarista y analista deportivo expresó sus sensaciones por esta despedida. “A medianoche Antena 2 se apagará y solo quedará su imborrable huella con tantas emociones y sonidos instalados en el recuerdo. Fui muy feliz en ese lugar del mundo”.

¿Qué pasará con ‘Planeta Fútbol’ y ‘Palabras Mayores’?

Vélez confirmó lo que pasará con sus programas. “Desde el 13 de enero nuestro buque insignia de aquella programación, Planeta Fútbol, y su estelar Palabras Mayores, estarán a las seis de la mañana, como en el último tiempo, por Win Sports y ahora en la app del Canal RCN y la de RCN Radio”, indicó.

Allí los espectadores no solo podrán escuchar las opiniones de Carlos Antonio Vélez, sino que también podrán verlo en vivo mientras se emite el programa.

El resto de contenidos que solían aparecer en la parrilla de Antena 2 fueron reestructurados y trasladados a La FM con la presencia de un equipo renovado de periodistas.

Antena 2 surgió oficialmente en el año 1988, aunque su origen llegó de un proceso de especialización que se gestó desde 1984. En esa década, RCN decidió segmentar su audiencia, y lo que antes era una programación musical y de variedades en ciertas frecuencias de AM se transformó en un proyecto ambicioso dedicado exclusivamente al mundo del deporte.