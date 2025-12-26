Medios

SEMANA consolida su transformación como plataforma de contenidos y experiencias

La revista avanza en un proceso de transformación que integra nuevas narrativas, formatos digitales y experiencias presenciales.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 8:38 p. m.
SEMANA avanza en un proceso de transformación que redefine su papel dentro del ecosistema mediático colombiano.
SEMANA avanza en un proceso de transformación que redefine su papel dentro del ecosistema mediático colombiano.

SEMANA avanza en un proceso de transformación que redefine su papel dentro del ecosistema mediático colombiano. Tras más de cuatro décadas como referente del periodismo nacional, la revista ha evolucionado hacia una plataforma integral de contenidos que combina información, formatos digitales, experiencias presenciales y nuevas narrativas para responder a los cambios culturales y de consumo de las audiencias.

El paso de ser exclusivamente una revista a convertirse en un ecosistema de contenidos responde a una realidad en la que informar, por sí solo, ya no es suficiente. Hoy los medios buscan acompañar, conectar y generar experiencias con sus audiencias, en un contexto marcado por la sobreinformación, la velocidad digital y el cambio en los hábitos de consumo, especialmente entre los públicos jóvenes.

Juanita Gómez, directora de Video de SEMANA, es condecorada en los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado, “es un reconocimiento sin precedentes”

Uno de los principales retos identificados en esta evolución ha sido precisamente la conexión con nuevas generaciones. Más allá del avance tecnológico o del uso de herramientas de inteligencia artificial, el cambio es cultural, estratégico y experiencial. En ese sentido, SEMANA ha apostado por formatos ágiles, visuales e interactivos que faciliten el acceso a la información y promuevan una relación más directa con los contenidos.

La revista continúa siendo un medio sólido y de impacto, pero ese posicionamiento se ha convertido en el punto de partida para integrar nuevas plataformas y proyectos que amplían su alcance. Video, foros, iniciativas como Mejor Colombia y proyectos especiales hacen parte de una estrategia que busca trascender la lectura tradicional y adaptarse a una audiencia cada vez más visual, rápida y conectada.

SEMANA lanza el rediseño de su página web: así es la nueva experiencia para brindar mejor información a sus lectores

Esta diversificación de formatos no solo ha permitido ampliar el alcance de los contenidos, sino también fortalecer el vínculo con públicos jóvenes, para quienes la información debe ser dinámica, clara y accesible. En ese proceso, SEMANA ha transformado la manera en que se construyen y distribuyen las historias, apostando por narrativas que dialogan con distintos lenguajes y plataformas.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están empatados en la carrera por la Presidencia, según Polymarket

La evolución del medio no se limita al entorno digital. La realización de eventos temáticos se ha consolidado como un nuevo espacio de interacción y discusión, especialmente relevante en el escenario posterior a la pandemia. Estos encuentros se han convertido en escenarios de conexión directa entre audiencias, marcas y voces expertas, y funcionan como laboratorios vivos de contenido donde se generan conversaciones, aprendizaje y comunidad.

Para las marcas, estos espacios representan un valor estratégico, al permitir una interacción emocional y directa con públicos dispuestos a escuchar, participar y recordar. Para SEMANA, los eventos refuerzan su rol como facilitador de debates relevantes y como puente entre distintos actores de la sociedad.

De cara al futuro, la plataforma mantiene su compromiso con la industria y las audiencias, explorando nuevos formatos, narrativas, alianzas y plataformas que le permitan seguir siendo relevante en un mundo hiperinformado. La transformación, más que una tendencia, se plantea como una convicción editorial orientada a producir contenido que importe, conecte y transforme.

