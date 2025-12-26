Confidenciales

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están empatados en la carrera por la Presidencia, según Polymarket

Polymarket muestra un empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la carrera presidencial, con 36 % cada uno.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales Foto: SEMANA

Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, dio a conocer su más reciente medición.

Según esta, el candidato Abelardo de la Espriella tiene un 36 % de probabilidades de llegar a la Casa de Nariño, el mismo porcentaje con el que cuenta el senador Iván Cepeda Castro.

Debajo de ellos aparece Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y dos veces aspirante presidencial, con el 14 % de probabilidades. Y, en el cuarto lugar, el exembajador Roy Barreras, con el 6,9 % de probabilidades.

El pasado 22 de diciembre, el denominado Pacto Amplio, en el que converge la izquierda de Colombia, anunció que tanto Iván Cepeda como Roy Barreras, quienes aparecen en esta medición, estarán en consulta en marzo de 2026.

“La élite del afecto de Petro y Cepeda es la élite narcoterrorista”: Álvaro Uribe tras polémica por becas de Colfuturo

Uribe cuestiona que la Corte Constitucional siga en vacancia tras decreto de emergencia económica de Petro

El mensaje de Navidad de Álvaro Uribe Vélez: “Que venga la Seguridad Total”

José Raúl Moreno es ratificado como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro

Armando Benedetti y su jocoso mensaje de Navidad en el que no faltaron las pullas: “Vayan y pongan el Niño Dios”

Marco Rubio destaca los logros de Trump en mensaje navideño: “Lo mejor está por venir”

Francisco Barbosa reacciona ante problemas de financiamiento en Colfuturo para estudiantes de doctorados y maestrías: “Muy triste”

De la Espriella felicitó a Paloma Valencia por sumarse a la Gran Consulta por Colombia: “Estaremos juntos para el bien de la nación”

Política

“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”: Andrés Guerra, del Centro Democrático

Política

El candidato Abelardo de la Espriella radicó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

“Este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que compartan la tarea histórica de la unidad, que estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas, orientadas, entre otros propósitos, a la defensa y profundización de las reformas sociales”, se informó en aquel momento.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Noticias Destacadas