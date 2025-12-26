Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, dio a conocer su más reciente medición.

Según esta, el candidato Abelardo de la Espriella tiene un 36 % de probabilidades de llegar a la Casa de Nariño, el mismo porcentaje con el que cuenta el senador Iván Cepeda Castro.

Debajo de ellos aparece Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y dos veces aspirante presidencial, con el 14 % de probabilidades. Y, en el cuarto lugar, el exembajador Roy Barreras, con el 6,9 % de probabilidades.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están empatados en la carrera por la Presidencia, según Polymarket Foto: Polymarket

El pasado 22 de diciembre, el denominado Pacto Amplio, en el que converge la izquierda de Colombia, anunció que tanto Iván Cepeda como Roy Barreras, quienes aparecen en esta medición, estarán en consulta en marzo de 2026.

“Este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que compartan la tarea histórica de la unidad, que estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas, orientadas, entre otros propósitos, a la defensa y profundización de las reformas sociales”, se informó en aquel momento.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.