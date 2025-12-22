La izquierda gana tiempo y empezó a convocar desde esta semana a todos los candidatos de izquierda y progresistas interesados en hacer parte de la consulta del Pacto Amplio, como han denominado a los sectores aliados al petrismo de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Lo hicieron a través de un comunicado de prensa que divulgaron este lunes, 22 de diciembre.

“Este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que compartan la tarea histórica de la unidad, que estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas, orientadas, entre otros propósitos, a la defensa y profundización de las reformas sociales”, informaron.

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: NELSON CÁRDENAS

También que los precandidatos estén dispuestos a la ampliación efectiva de la democracia, el avance de una transición energética justa, la garantía de la seguridad humana, la defensa de la soberanía nacional, del ambiente y de los derechos de los animales.

Buscan —según el comunicado de prensa— “un gobierno abierto, innovador y participativo, un compromiso firme con la solución dialogada de los conflictos y la búsqueda de todos los caminos posibles para la paz”.

Reafirmaron que la unidad de las izquierdas, los progresistas, los liderazgos del liberalismo socialdemócrata, los sectores de centro y los independientes “es el camino para consolidar los cambios que Colombia necesita, garantizar la gobernabilidad del próximo período presidencial y responder de manera afectiva a las demandas sociales del pueblo colombiano”.

Precandidato presidencial Roy Barreras. Foto: Samantha Chavez

El documento lo firmaron los precandidatos a la presidencia Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, además del movimiento político Pacto Histórico, Partido Político la Fuerza de la Paz y Frente Amplio. De igual manera, la Colombia Humana, el Mais y el Partido Ecologista Colombiano.

El Polo Democrático, la casa política de Iván Cepeda, confirmó la noticia a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

“Vamos a la consulta del Pacto Amplio. Convocamos al pueblo colombiano a elegir, este 8 de marzo de 2026, en la consulta del Pacto Amplio, una candidatura presidencial para sostener y profundizar el cambio en Colombia”, informaron.

Igual hizo la cuenta oficial del Pacto Histórico. “Hoy confirmamos nuestra participación en la consulta popular del Pacto Amplio el 8 de marzo de 2026, para elegir una candidatura presidencial unitaria que lidere un gobierno progresista, democrático y en paz. La unidad es la victoria”, expresaron.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, dijo: “Hemos venido sosteniendo conversaciones con amplios sectores políticos y sociales. Nuevas noticias vienen pronto. ¡Avanza la consulta del Pacto Amplio!“.

Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Foto: SEMANA

Al menos hasta el momento, la izquierda que ganó las elecciones presidenciales en 2022 llegará dividida a las urnas en 2026. El exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien mueve a la izquierda y sectores progresistas de la Costa, tiene profundas divisiones con Gustavo Petro.

Este lunes, por ejemplo, lo responsabilizó de hacerle daño a la izquierda con los escándalos de corrupción en su gobierno, entre ellos, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que llevó a la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.