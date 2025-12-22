POLÍTICA

Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, los primeros en confirmar su participación en la consulta del Pacto Amplio en marzo, que reunirá al petrismo

La convocatoria está abierta. El petrismo espera la participación de varios sectores políticos de izquierda y centroizquierda.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 5:22 p. m.
De izquierda a derecha: Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras.
De izquierda a derecha: Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: SEMANA.

La izquierda gana tiempo y empezó a convocar desde esta semana a todos los candidatos de izquierda y progresistas interesados en hacer parte de la consulta del Pacto Amplio, como han denominado a los sectores aliados al petrismo de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Lo hicieron a través de un comunicado de prensa que divulgaron este lunes, 22 de diciembre.

“Este pronunciamiento permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata que compartan la tarea histórica de la unidad, que estén dispuestos a acordar una base común de identidades programáticas, orientadas, entre otros propósitos, a la defensa y profundización de las reformas sociales”, informaron.

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico
iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: NELSON CÁRDENAS

También que los precandidatos estén dispuestos a la ampliación efectiva de la democracia, el avance de una transición energética justa, la garantía de la seguridad humana, la defensa de la soberanía nacional, del ambiente y de los derechos de los animales.

Política

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Política

“Le voy a ganar a Cepeda”: Roy Barreras confirma consulta en marzo y define estrategia para derrotar a sus contrincantes

Política

¿Quién es el candidato presidencial de Juan Manuel Santos? Su hijo Martín lo dejó claro en un mensaje

Política

Yuri Buenaventura le reclama en vivo al presidente Petro, antes de llegar a la Feria de Manizales 2026: “un momentico, eso no es así”

Política

“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”: Andrés Guerra, del Centro Democrático

Política

El declive del exministro Luis Fernando Velasco: se enfrentó a César Gaviria por Petro y esperó meses para ocupar un cargo que lo llevó a la cárcel

Política

Vicepresidenta Francia Márquez guarda silencio por nuevo ataque de las Farc contra Suárez, Cauca, su tierra, mientras la oposición la cuestiona

Nación

Primera demanda contra la emergencia económica del gobierno Petro pide suspensión provisional del decreto

Confidenciales

Advierten que interrumpir vacancia de la Corte por emergencia económica le facilitaría las cosas a Petro: “Nefasta costumbre”

Nación

Jueces y magistrados se le plantan al presidente Gustavo Petro y rechazan críticas por detención de ministros señalados en el saqueo a la UNGRD

Buscan —según el comunicado de prensa— “un gobierno abierto, innovador y participativo, un compromiso firme con la solución dialogada de los conflictos y la búsqueda de todos los caminos posibles para la paz”.

Reafirmaron que la unidad de las izquierdas, los progresistas, los liderazgos del liberalismo socialdemócrata, los sectores de centro y los independientes “es el camino para consolidar los cambios que Colombia necesita, garantizar la gobernabilidad del próximo período presidencial y responder de manera afectiva a las demandas sociales del pueblo colombiano”.

El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.
Precandidato presidencial Roy Barreras. Foto: Samantha Chavez

El documento lo firmaron los precandidatos a la presidencia Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, además del movimiento político Pacto Histórico, Partido Político la Fuerza de la Paz y Frente Amplio. De igual manera, la Colombia Humana, el Mais y el Partido Ecologista Colombiano.

El Polo Democrático, la casa política de Iván Cepeda, confirmó la noticia a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

“Vamos a la consulta del Pacto Amplio. Convocamos al pueblo colombiano a elegir, este 8 de marzo de 2026, en la consulta del Pacto Amplio, una candidatura presidencial para sostener y profundizar el cambio en Colombia”, informaron.

Igual hizo la cuenta oficial del Pacto Histórico. “Hoy confirmamos nuestra participación en la consulta popular del Pacto Amplio el 8 de marzo de 2026, para elegir una candidatura presidencial unitaria que lidere un gobierno progresista, democrático y en paz. La unidad es la victoria”, expresaron.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, dijo: “Hemos venido sosteniendo conversaciones con amplios sectores políticos y sociales. Nuevas noticias vienen pronto. ¡Avanza la consulta del Pacto Amplio!“.

Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Foto: SEMANA

Al menos hasta el momento, la izquierda que ganó las elecciones presidenciales en 2022 llegará dividida a las urnas en 2026. El exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien mueve a la izquierda y sectores progresistas de la Costa, tiene profundas divisiones con Gustavo Petro.

Este lunes, por ejemplo, lo responsabilizó de hacerle daño a la izquierda con los escándalos de corrupción en su gobierno, entre ellos, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que llevó a la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

Mas de Política

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.

“Le voy a ganar a Cepeda”: Roy Barreras confirma consulta en marzo y define estrategia para derrotar a sus contrincantes

Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras.

Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, los primeros en confirmar su participación en la consulta del Pacto Amplio en marzo, que reunirá al petrismo

De izquierda a derecha: Martín Santos y Juan Manuel Santos.

¿Quién es el candidato presidencial de Juan Manuel Santos? Su hijo Martín lo dejó claro en un mensaje

El cantante colombiano Yuri Buenaventura durante un evento cultural en el Teatro Colón, de Bogotá, el 23 de enero de 2017

Yuri Buenaventura le reclama en vivo al presidente Petro, antes de llegar a la Feria de Manizales 2026: “un momentico, eso no es así”

Andrés Guerra y Abelardo de la Espriella.

“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”: Andrés Guerra, del Centro Democrático

Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco.

El declive del exministro Luis Fernando Velasco: se enfrentó a César Gaviria por Petro y esperó meses para ocupar un cargo que lo llevó a la cárcel

Francia Márquez y el polideportivo de Suárez, Cauca, atacado por las disidencias de las Farc.

Vicepresidenta Francia Márquez guarda silencio por nuevo ataque de las Farc contra Suárez, Cauca, su tierra, mientras la oposición la cuestiona

El Gobierno de Gustavo Petro ha sufrido duros reveses en la Corte Contitucional.

Ante inminente declaratoria de emergencia económica, Corte Constitucional convocaría sesión extraordinaria

Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Carlos Caicedo estalla contra Gustavo Petro y lo señala de “enterrar a la izquierda en Colombia” tras escándalo de la UNGRD

Noticias Destacadas