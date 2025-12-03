Armando Benedetti habla sobre la consulta del Frente Amplio: “Es posible que se empiece a deshacer”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio este miércoles, 3 de diciembre, una extensa entrevista al programa El Debate de SEMANA, en la que habló sobre varios temas, entre ellos, la carrera por la Presidencia de la República.

Ante las últimas encuestas de intención de voto que se han conocido, Benedetti afirmó que ve la contienda “bastante polarizada” y destacó el primer lugar del senador Iván Cepeda, quien ganó en octubre la consulta del Pacto Histórico.

“Estas elecciones las veo bastante polarizadas, más que nunca. Veo una lucha de clases que nunca se había presentado. Al mismo tiempo, es bastante sorpresivo y positivo para mí que el candidato del Gobierno, que va a continuar con el proyecto, esté punteando en las encuestas. Es una berraquera eso y que, cuando se le compare con el segundo y el tercero, gane en segunda vuelta”, dijo inicialmente.

Posteriormente, se refirió a la consulta del denominado Frente Amplio, en la que Cepeda se enfrentaría con otros aspirantes, como los exembajadores Roy Barreras y Camilo Romero, el próximo mes de marzo. Al respecto, el ministro se mostró escéptico frente a la posibilidad de que esta se lleve a cabo ante la fortaleza de Cepeda en las encuestas y la debilidad de los otros aspirantes.

“Yo lo que creería es que ese Frente Amplio quizá no se podría dar, debido a que si hay un candidato que tiene 30 y pico de puntos y los otros tienen 0,5 puntos, ¿para qué se enfrentan?”, expresó.