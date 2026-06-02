SEMANA logra audiencia récord con entrevista a Abelardo de la Espriella: más de 1,6 millones de personas se conectaron

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo en SEMANA después de haber logrado el triunfo en la primera vuelta presidencial con más de 10,3 millones de votos.

Fue la primera entrevista tras el triunfo en las urnas y habló de todos los temas de coyuntura, del apoyo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, de Gustavo Petro, de una supuesta compra de votos que se activará en la Costa Caribe, de Armando Benedetti y de sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño.

La entrevista logró un récord en la audiencia porque más de 1,6 millones de personas estuvieron conectadas en vivo para ver al candidato presidencial. De esa cifra, 1,3 millones estuvieron conectados por TikTok.

Entrevista de Abelardo de la Espriella (derecha) con Yesid Lancheros y Juanita Gómez. Foto: SEMANA

En todas las redes sociales de SEMANA puede revivir los mejores momentos de la entrevista y leer en semana.com lo más relevante que dijo el candidato presidencial que derrotó al petrismo en las urnas.

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