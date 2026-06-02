Abelardo de la Espriella hace graves señalamientos contra Armando Benedetti y revela para qué lo quieren en la campaña de Iván Cepeda

En las últimas horas se conoció que el presidente Gustavo Petro llamó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Casa de Nariño supuestamente para hablar de la campaña presidencial e intentar convencerlo de que renuncie para ingresar a la campaña de Iván Cepeda.

Armando Benedetti reflexiona sobre su posible renuncia para irse a hacer campaña

Aunque la Casa de Nariño no ha confirmado esta versión, desde el Ministerio del Interior aseguraron que la reunión sí existió y que el ministro Benedetti está reflexionando sobre esa posibilidad.

Por esa razón, Abelardo de la Espriella habló sobre esa posibilidad y lanzó duros señalamientos contra el ministro del Interior, a quien calificó de “maltratador y abusador de mujeres”.

“A Benedetti lo llaman porque es un comprador de votos, no lo llaman por inteligente ni por ser un buen estratega político. Lo llaman porque es un delincuente de la peor calaña y lo hacen para que compre votos”.

El candidato presidencial aseguró que Armando Benedetti se encargaría, según él, para comprar votos en la Costa Caribe como “lo hizo en la campaña de Gustavo Petro”.

“Benedetti es una bestia, pero una bestia del mal. Lo que hace es comprar votos, y hago esta denuncia acá. Quiere venir a comprar votos en la Costa Caribe, una compra masiva y quieren meter a los hermanos Torres (Clan Torres) y ya tienen 60 mil millones de pesos”.

Abelardo de la Espriella (50,3 %) pica en punta y le saca 7,7 puntos a Iván Cepeda (42,6 %) de cara a la segunda vuelta presidencial, según AtlasIntel

Según el candidato, hay una operación que se pondrá en marcha para la segunda vuelta presidencial y que ya tiene toda la información para hacer las denuncias.

“Estoy solicitándole al gobierno de los Estados Unidos que verifique esta situación con sus enviados especiales para que los políticos que participen en esa operación de votos sean incluidos en la Lista Clinton y que les retiren las visas a ellos y a sus familiares”, aseguró.

De la Espriella aseguró que el progresismo se está aprovechando de la gente de bajos recursos para comprar esos votos y que acudirá a la justicia de Estados Unidos ante las demoras que se presentan en las investigaciones en Colombia.

Abelardo de la Espriella alerta a los colombianos sobre “plan de Petro”: habla de lo que hay detrás del supuesto fraude del que habla el presidente

“Es un apoyo a la democracia colombiana, se quieren robar las elecciones y por eso hago las denuncias. Enviaré una comunicación formal a Estados Unidos con nombres propios para que se hagan las investigaciones. Vamos a ver si son tan guapos teniendo encima a la justicia de Estados Unidos”, afirmó.

Aunque Armando Benedetti no ha confirmado si renunciará al Gobierno Petro, de la Espriella da por hecho que eso ocurrirá por los fines que está denunciado.