Abelardo de la Espriella (50,3 %) pica en punta y le saca 7,7 puntos a Iván Cepeda (42,6 %) de cara a la segunda vuelta presidencial, según AtlasIntel

Si la segunda vuelta presidencial fuera hoy, Abelardo de la Espriella sería el próximo presidente de Colombia, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Se trata de la firma que más acertó en las proyecciones de intención de voto de la primera vuelta.

Según los resultados, De la Espriella tiene el 50,3 % de la intención de voto de cara a la segunda vuelta, es decir, le saca una diferencia de 7,7 puntos porcentuales a Iván Cepeda, que registra 42,6 %.

El voto en blanco llega a 3,7 %, el voto nulo/no votaré está en 0,5 % y no sé (2,9 %).

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el primero y el 2 de junio, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), entre 2.030 encuestados en todas las regiones del país, conforme a la nueva ley de encuestas. El margen de error es del 2 % y el nivel de confianza es del 95 %.

Desde el domingo 31 de mayo, tras ganar la primera vuelta presidencial, De la Espriella no ha parado de crecer, teniendo en cuenta que ese día obtuvo el 43,74 % de los votos (10.361.499) y hoy está en el 50,3 % de la intención de voto.

El estudio de AtlasIntel, además, hace un interesante ejercicio sobre el comportamiento que tendrían los votantes de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros candidatos, el próximo 21 de junio.

El 76,4 % de los votantes de Valencia apoyaría a De la Espriella, el 4,4 % respaldaría a Cepeda y el 12,9 % votaría en blanco.

En el caso de Sergio Fajardo, el 18,9 % de sus votantes apoyaría a De la Espriella, mientras el 24,2 % se iría con Cepeda. Por su parte, en ese espectro, hay un dato revelador: el 43,6 % votaría en blanco.

Entre quienes apoyaron a otros candidatos, el 53,2 % estaría listo para votar por De la Espriella y el 32,8 % por Cepeda.

Hoy, según los resultados del estudio de AtlasIntel para SEMANA, De la Espriella domina la votación en la región central (57,6 %) frente a Cepeda (36,4 %).

En el Caribe, de cara a la segunda vuelta presidencial, De la Espriella lidera con el 68,6 % frente al 27,9 % de Cepeda. En la región Amazonía y Orinoquía, De la Espriella también domina la intención de voto con el 51,9 % frente al 46,1 % de Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico lidera en Bogotá con el 56,4 %, frente al 36,1 % de De la Espriella. En el Pacífico, Cepeda también está en el primer lugar con el 52,4 %, mientras De la Espriella registra 33,7 %.

Por población, De la Espriella lidera el voto femenino (54,7 %), mientras Cepeda llega a 35,5 %.

En cambio, Cepeda domina en el voto masculino (50,1 %), mientras De la Espriella tiene el 45,7 %.

Cepeda tiene mayor intención de voto entre los jóvenes de 18 a 34 años, mientras De la Espriella domina entre las personas con edades de 35 años en adelante.

Según AtlasIntel, el 56,6 % de los consultados rechaza a Iván Cepeda como presidente de Colombia, mientras a De la Espriella lo rechaza un 40,3 %.

Asimismo, el 53,2 % desaprueba la gestión de Gustavo Petro, mientras el 42,7 % la aprueba.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: