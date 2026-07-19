En imágenes: así celebra España el título del Mundial 2026 en las calles

España se coronó campeona del Mundial por segunda vez en su historia este 19 de julio. La Roja le ganó 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario, en el minuto 106.

España es la campeona del Mundial 2026: le quitaron el título a Argentina, en el último tango de Messi

Luego de que se acabara el partido en el MetLife Stadium de Nueva York, el júbilo estalló en las calles de España, donde miles de aficionados se reúnen para celebrar el campeonato.

Celebraciones del Mundial en Madrid. Foto: Getty Images via AFP

Videos e imágenes en redes sociales muestran los festejos en las principales ciudades del país. En Madrid, miles de personas se reunieron en el Paseo de la Castellana y la Plaza de Colón, donde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) instaló pantallas gigantes para ver el partido.

En Valencia, la Plaza del Ayuntamiento se llenó de fanáticos, al igual que el Roig Arena. En Barcelona, las personas se han concentrado en la Plaza Cataluña y el Paseo de Gracia para celebrar el triunfo de la selección.

En Barcelona, los hinchas se juntaron en la Plaza Catalunya. Foto: AP Photo/Joan Mateu Parra

La celebración en Madrid

La selección de España regresará este lunes a Madrid, donde miles de aficionados los estarán esperando para continuar las celebraciones de este domingo.

Así fue el show del medio tiempo del Mundial 2026: Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y más

Se espera que el equipo aterrice al mediodía y primero vaya a una recepción en el Palacio de la Zarzuela con el rey Felipe VI y, luego, a un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez.

Celebraciones del Mundial en Barcelona tras el final del juego. Foto: AFP

El desfile por las calles de Madrid empezará después, donde mostrarán la copa a todos los aficionados. Los campeones recorrerán la ciudad en un autobús descubierto que pasará por el intercambiador de Moncloa, la calle Princesa, Alberto Aguilera, la Plaza de Colón y finalizará en la Plaza de Cibeles.

Fanáticos en Barcelona celebran el campeonato de España. Foto: AFP

El equipo llegará el lunes en la mañana para celebrar con la fanaticada. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

En este lugar, los jugadores mostrarán el trofeo a los hinchas desde un escenario que será preparado para la ocasión. Aún no se ha confirmado la hora de inicio del desfile, pero comenzará en la tarde, tras los actos protocolarios con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez.