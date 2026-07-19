En imágenes: así celebra España el título del Mundial 2026 en las calles

España se coronó campeona del Mundial por segunda vez en su historia este 19 de julio. La Roja le ganó 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario, en el minuto 106.
Luego de que se acabara el partido en el MetLife Stadium de Nueva York, el júbilo estalló en las calles de España, donde miles de aficionados se reúnen para celebrar el campeonato.
Videos e imágenes en redes sociales muestran los festejos en las principales ciudades del país. En Madrid, miles de personas se reunieron en el Paseo de la Castellana y la Plaza de Colón, donde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) instaló pantallas gigantes para ver el partido.
Continúan las celebraciones en las calles de España. En Madrid, Barcelona y Valencia, miles de aficionados siguen festejando el título de la Roja en el Mundial 2026 con banderas y cánticos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nd6hDqRf1q— Revista Semana (@RevistaSemana) July 19, 2026
Celebración en Palma del #mundialdefútbol2026 España campeona del mundo 🏆🏆 pic.twitter.com/V7tbyZc5Yv— Cope Mallorca (@CopeMallorca) July 19, 2026
En Valencia, la Plaza del Ayuntamiento se llenó de fanáticos, al igual que el Roig Arena. En Barcelona, las personas se han concentrado en la Plaza Cataluña y el Paseo de Gracia para celebrar el triunfo de la selección.
La celebración en Madrid
La selección de España regresará este lunes a Madrid, donde miles de aficionados los estarán esperando para continuar las celebraciones de este domingo.
Se espera que el equipo aterrice al mediodía y primero vaya a una recepción en el Palacio de la Zarzuela con el rey Felipe VI y, luego, a un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez.
🇪🇸 ESPAÑA CAMPEÓN | Madrid estalló con el gol de Ferrán. pic.twitter.com/1V2YEkkwcG— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 19, 2026
El desfile por las calles de Madrid empezará después, donde mostrarán la copa a todos los aficionados. Los campeones recorrerán la ciudad en un autobús descubierto que pasará por el intercambiador de Moncloa, la calle Princesa, Alberto Aguilera, la Plaza de Colón y finalizará en la Plaza de Cibeles.
En este lugar, los jugadores mostrarán el trofeo a los hinchas desde un escenario que será preparado para la ocasión. Aún no se ha confirmado la hora de inicio del desfile, pero comenzará en la tarde, tras los actos protocolarios con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez.