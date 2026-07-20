Gustavo Petro dijo qué pasará con la espada de Bolívar tras dejar el poder

El presidente Gustavo Petro anunció, la semana pasada, de manera sorpresiva, que retirará la espada de Bolívar, que reposa en uno de los pasillos de la Casa de Nariño, ubicada en el centro de Bogotá.

“Ahora me toca sacar la espada de Bolívar de aquí. Repito la historia. Repetir la historia es de lo que nos debemos escapar”, dijo, sin dar mayores detalles.

Este lunes festivo, durante el discurso que pronunció en el sur de Bogotá, tras el desfile militar del 20 de julio, Petro volvió a referirse a este símbolo, que ha utilizado en varias de sus apariciones públicas.

El mandatario recordó, inicialmente, cuando la exhibió durante su posesión, el 7 de agosto de 2022.

“Yo la saqué un 7 de agosto, la mostré al pueblo de Colombia y la enarbolé desenfundada porque esa espada no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia, y aún no hay justicia”, dijo.

Posteriormente, afirmó que, al término de su mandato, la espada será trasladada a la Casa Museo Quinta de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá.

“La devolveré a la Quinta de Bolívar, en Bogotá, donde vivió con Manuelita Sáenz, quizá feliz, y de donde salió a morir en soledad. La regresamos al pueblo y no la enfundamos”, expresó.