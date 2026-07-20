Petro confesó, durante su discurso del 20 de julio, que saldrá “un poco más pobre” de la Presidencia

El presidente Gustavo Petro aprovechó su último discurso del 20 de julio para confesar, en vivo, que saldrá un “poco más pobre” de la Casa de Nariño y de su mandato.

Gustavo Petro dio su último discurso público y lanzó pulla a Abelardo De La Espriella: “Ojalá respete la Constitución”

Todo se dio al inicio, cuando el mandatario estaba saludando a las personalidades que estaban presentes e hizo mención a su papá, quien lo acompañaba, y a su mamá, que se quedó en la casa, según dijo.

“Mi mamá está en su casa, que es la misma que ha tenido desde hace años. Entra conmigo al Gobierno y sale con su estatus económico igual, aunque yo un poco más pobre”, dijo el jefe de Estado.

Esto desató algunas arengas entre los ciudadanos que se reunieron en el sur de Bogotá para la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia.

Segundos después, el jefe de Estado continuó con el saludo a sus hijas, que estaban presentes, pero el comentario sobre su situación económica no pasó desapercibido.