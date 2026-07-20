Gustavo Petro dio su último discurso público y lanzó una pulla a Abelardo De La Espriella: “Ojalá respete la Constitución”

El presidente saliente, Gustavo Petro, dio un agitado discurso en el suroccidente de Bogotá este lunes, 20 de julio, durante la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia.

En la tarima, Petro pronunció su último discurso público antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto y dijo: “Al pueblo de Colombia al que me debo, cuyo mandato expresa en 2022 he cumplido, y termina el 7 de agosto en el momento en que alguien tome la banda presidencial y jure por una constitución que ojalá respete“.

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“Quise venir aquí a despedirme por ahora, en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia y en mi Gobierno a nivel nacional; quiere hablar ahora. Hablando de este Gobierno, despedida transitoria, podemos hablar de los problemas de Colombia que Bogotá aún tiene, el país y el mundo tenemos que abocar en las calles y la gente del sur de Bogotá que tan leal y firme ha sido”, anotó el jefe de Estado.

Y agregó en su discurso en la localidad de Ciudad Bolívar: “Tenemos que hablar es que lo que acaba de pasar es que en estas avenidas la Fuerza Pública de Colombia, y es simbólico, lo quise hacer así como comandante supremo de las Fuerzas Militares que soy hasta el 7 de agosto. Así que los dueños desesperados de la riqueza colombiana aún quedan unos días para que contemple la obra política al destruir una esperanza y abrirle las puertas a un fascismo real en Colombia”.

Antes de esa declaración, el presidente saliente publicó varios mensajes en su cuenta personal de X: “En este momento, corrientes humanas bajan de todos los barrios altos de Ciudad Bolívar hacia el desfile militar y el teatro del Ensueño, y la Universidad Distrital, edificio tecnológico, que como alcalde construí. Hoy 20 de julio, segundo grito de libertad en toda Colombia”.

Y en otra publicación expresó: “Espero de la colombianidad en el exterior que festeje el grito de libertad, que se rinda homenaje a Juan Sebastián Duran Guerrero, asesinado por el ICE en Maine, EE. UU., y a Beto Coral, quien fue preso político en los Estados Unidos, fruto de una política antimigratoria que ha roto con la dignidad humana”.

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El próximo 7 de agosto, se posesionará el nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, con lo que Gustavo Petro dejará oficialmente el poder.