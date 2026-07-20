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Gustavo Petro ahora dice que él no fue guerrillero, sino oficial del Ejército de Bolívar: “Y punto”

El presidente aseguró que hubo muchas mentiras circulando en redes sociales contra Iván Cepeda y afirmó que el senador nunca ha sido guerrillero.

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Redacción Semana
20 de julio de 2026 a las 2:09 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

En su discurso del 20 de julio, Gustavo Petro se refirió a diversos temas. Uno de los asuntos a los que dedicó más tiempo fue el proceso electoral, sobre el cual insiste en que hubo fraude. El mandatario aseguró que Iván Cepeda es el verdadero ganador de las elecciones y afirmó que fue objeto de múltiples noticias falsas en las redes sociales.

Presidente Gustavo Petro
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“Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana. Que no digan cuáles son las pruebas. Se entregó con todas las pruebas, indicios, 70.000 testigos digitales, personas expertas en algoritmos y programación de computadores que descubrieron el fraude. Todito. Se ha presentado el acervo probatorio y la demanda ante la justicia, pero se presentará públicamente esta noche por redes”, aseguró.

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“Millones de colombianos votaron por un tigre que no existe en América en contra de sus propias libertades por falta de educación, no es más. Por creerle a las fake news de las redes”, agregó el presidente.

Y luego dijo: “Llamaron a Iván Cepeda guerrillero, cuando no ha tomado un arma en su vida. Cuando yo creo que no mata una mosca”.

Dijo que ni siquiera él, quien militó en el M-19, ha sido guerrillero y que más adelante explicará ampliamente por qué. “Yo tampoco fui guerrillero. Yo fui oficial del Ejército de Bolívar y punto”, aseguró.