Gustavo Petro ahora dice que él no fue guerrillero, sino oficial del Ejército de Bolívar: “Y punto”

En su discurso del 20 de julio, Gustavo Petro se refirió a diversos temas. Uno de los asuntos a los que dedicó más tiempo fue el proceso electoral, sobre el cual insiste en que hubo fraude. El mandatario aseguró que Iván Cepeda es el verdadero ganador de las elecciones y afirmó que fue objeto de múltiples noticias falsas en las redes sociales.

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“Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana. Que no digan cuáles son las pruebas. Se entregó con todas las pruebas, indicios, 70.000 testigos digitales, personas expertas en algoritmos y programación de computadores que descubrieron el fraude. Todito. Se ha presentado el acervo probatorio y la demanda ante la justicia, pero se presentará públicamente esta noche por redes”, aseguró.

“Millones de colombianos votaron por un tigre que no existe en América en contra de sus propias libertades por falta de educación, no es más. Por creerle a las fake news de las redes”, agregó el presidente.

Y luego dijo: “Llamaron a Iván Cepeda guerrillero, cuando no ha tomado un arma en su vida. Cuando yo creo que no mata una mosca”.

"Yo tampoco fuí guerrillero, yo fuí oficial del ejército de Bolívar y punto".



¡Jajajajajajajajajajaja! pic.twitter.com/ExTNKLRCjr — Santiago Uribe (@santiuribedel10) July 20, 2026

Dijo que ni siquiera él, quien militó en el M-19, ha sido guerrillero y que más adelante explicará ampliamente por qué. “Yo tampoco fui guerrillero. Yo fui oficial del Ejército de Bolívar y punto”, aseguró.