Desde que Gianni Infantino tomó las riendas del balompié mundial se han visto modificaciones agresivas a lo que se conocía hasta el momento como fútbol. Sus propuestas arriesgadas han generado cambios y uno de los más importantes, ha sido un primer Mundial con 48 selecciones.

A su vez, otras cuestiones han sido llevadas a cabo como un renovado formato del Mundial de Clubes, así como otras competencias y reglas que fueron alteradas en búsqueda de “mejorar” el deporte con más adeptos del planeta.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, le ha apostado a una renovación total del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Entre esas cuestiones futuras a las que también Fifa le abriría la puerta, está la “Ley Wenger”, que fue mencionada por el entrenador francés, Arsène Wenger, desde 2020.

Quien hoy día hace parte del máximo ente como Director de Desarrollo Global del Fútbol de la Fifa, ha señalado que la maneja de juzgar el fuera de lugar debe ser modificada.

En la actualidad, se sanciona fuera de juego si el atacante se sitúa incluso un milímetro por delante del último defensor. Sin embargo, el plan es que esto cambie y haya una nueva interpretación de la regla, que se penalizaría solo si el jugador atacante se encuentra completamente por delante del último defensor.

Infantino habló al respecto en una Cumbre Mundial del Deporte celebrada esta semana en Dubái, donde dio a entender que le abre la puerta a que esto suceda para torneos futuros, pero no para el Mundial 2026.

“Estamos estudiando la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y actualmente exige que el atacante esté detrás del defensor, a su altura”, explicó el máximo responsable del organismo rector mundial.

“En el futuro, es posible que el atacante tenga que estar completamente delante del defensor para que se considere fuera de juego”, completó acerca de la conocida como “Ley Wenger”.

El medio RCM Sport, de Francia hizo mención sobre esto. Los citados dieron cuenta de pruebas que ya se han hecho para ver la viabilidad de la aplicación de dicho cambio revolucionario al balompié mundial.

“La medida ya se probó en 2023 en torneos juveniles en Italia y Suecia para determinar, en condiciones reales, si este cambio es compatible con el fútbol”, revelaron.

Juez sanciona fuera de lugar en un partido en Europa Foto: Getty Images

Adicional a ello, también mencionaron que hubo luz verde de parte de la mayoría de evaluadores de dicha cuestión: “Al parecer, las pruebas convencieron a los responsables de la toma de decisiones en los organismos rectores”.

Hace cinco años, el exentrenador, Arsène Wenger fue quien dio el puntapié a la propuesta. Con el paso de los años, el estudio de la misma y primeras pruebas, se cree que pueda ser un cambio que esté cercano para su aprobación.

En su momento el extécnico galo lo explicó de la siguiente manera: “Me gustaría que no hubiera fuera de juego mientras una parte del cuerpo con la que se pueda marcar esté en la misma línea que el defensa”.

Será cuestión de esperar por la última palabra de Fifa, y en caso de su aprobación, los torneos a partir de la temporada 2026-2027 cambiarían por completo.