FIFA quiere cambiar el Mundial para siempre: Gianni Infantino confirmó modificación que harían

Cada vez falta menos para que inicie el Mundial del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y que promete ser uno de los más atractivos por las modificaciones que se han realizado.

Mientras avanzan los días y se van conociendo nuevos clasificados, la FIFA ya piensa y analiza lo que serán las próximas copas del mundo. Gianni Infantino, presidente del órgano rector del fútbol, sorprendió al hablar de un nuevo cambio que se podría empezar a implementar después del próximo año.

Trofeo de la copa del mundo. | Foto: Getty Images

Por lo general, y a excepción de lo ocurrido en Qatar 2022, los mundiales siempre suelen jugarse entre los meses de julio y junio. Sin embargo, esto podría cambiar para siempre, ya que el directivo aseguró que se analiza la posibilidad de modificar las fechas a partir de 2030.

“Parece bastante obvio para el Mundial, pero no se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario“, dijo desde Roma, Italia, en medio de la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA).

Infantino dejó en claro que es un debate que se está llevando a cabo y que, por lo menos hasta ahora, no se ha tomado una decisión oficial, pero muy seguramente esto se realizará y con ello la cita orbital no se hará siempre en las mismas fechas.

“Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto”, señaló.

Gianni Infantino, presidente de FIFA | Foto: Getty Images

El presidente de la FIFA sostuvo que hay muchas formas y opciones para lograr optimizar el calendario y que esta idea pueda pasar del papel a la realidad. “Lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión”, comentó.

“Solo tenemos que tener la mente abierta”, agregó.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, también se mostró abierto a esta posibilidad y remarcó que es necesario no “tener miedo a los cambios”. No obstante, enfatizó que será una decisión que se analizará detalladamente.

“Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo“, expresó.

En ese sentido, el propietario del último campeón de la Champions enfatizó en que está más que claro que algo tiene que cambiar, pero debe ser una discusión en la que se involucre a jugadores, entrenadores y directivos.

“Son los que trabajan todo el día y están en el campo”, agregó.