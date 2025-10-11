Suscribirse

Deportes

FIFA quiere cambiar el Mundial para siempre: Gianni Infantino confirmó modificación que harían

El directivo dejó en claro que hay una postura muy clara para que esta alternativa se estudie y se empiece a implementar desde el 2030.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 11:40 a. m.
Gianni Infantino es quien está a la cabeza de la FIFA y todas las decisiones rumbo al Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. | Foto: FIFA via Getty Images

Cada vez falta menos para que inicie el Mundial del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y que promete ser uno de los más atractivos por las modificaciones que se han realizado.

Mientras avanzan los días y se van conociendo nuevos clasificados, la FIFA ya piensa y analiza lo que serán las próximas copas del mundo. Gianni Infantino, presidente del órgano rector del fútbol, sorprendió al hablar de un nuevo cambio que se podría empezar a implementar después del próximo año.

Copa del Mundo de la Fifa será en Sudamérica, Europa y Medio Oriente en los años 2030 y 2034
Trofeo de la copa del mundo. | Foto: Getty Images

Por lo general, y a excepción de lo ocurrido en Qatar 2022, los mundiales siempre suelen jugarse entre los meses de julio y junio. Sin embargo, esto podría cambiar para siempre, ya que el directivo aseguró que se analiza la posibilidad de modificar las fechas a partir de 2030.

“Parece bastante obvio para el Mundial, pero no se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario“, dijo desde Roma, Italia, en medio de la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA).

Contexto: Estos son los 19 países clasificados al Mundial 2026: Mohamed Salah agrandó la lista

Infantino dejó en claro que es un debate que se está llevando a cabo y que, por lo menos hasta ahora, no se ha tomado una decisión oficial, pero muy seguramente esto se realizará y con ello la cita orbital no se hará siempre en las mismas fechas.

Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto”, señaló.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 13: FIFA-President Gianni Infantino looks on prior to the FIFA Club World Cup 2025 final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
Gianni Infantino, presidente de FIFA | Foto: Getty Images

El presidente de la FIFA sostuvo que hay muchas formas y opciones para lograr optimizar el calendario y que esta idea pueda pasar del papel a la realidad. “Lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión”, comentó.

“Solo tenemos que tener la mente abierta”, agregó.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, también se mostró abierto a esta posibilidad y remarcó que es necesario no “tener miedo a los cambios”. No obstante, enfatizó que será una decisión que se analizará detalladamente.

Contexto: FIFA se puso firme con Argentina y la castigó para el Mundial 2026: iniciará con desventaja

“Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo“, expresó.

En ese sentido, el propietario del último campeón de la Champions enfatizó en que está más que claro que algo tiene que cambiar, pero debe ser una discusión en la que se involucre a jugadores, entrenadores y directivos.

“Son los que trabajan todo el día y están en el campo”, agregó.

Por el momento, este importante cambio se está analizando y no se ha tomado una decisión definitiva, pero teniendo en cuenta todas las modificaciones que se han implementado en el último tiempo, no sería descabellado que este también fuera una realidad después del Mundial del 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tres dragoneantes del Inpec y un magistrado asesinados: este es el oscuro panorama para la justicia en octubre

2. Vinculan a esta joya de Selección Colombia Sub-20 con Atlético Nacional: llegaría para 2026

3. Gustavo Petro arremete contra María Corina Machado, tras Nobel de Paz 2025. Y, con carta en mano, le envía duras preguntas

4. 🔴 EN VIVO | Plan Éxodo y Retorno en Bogotá del 11 al 13 de octubre: siga las medidas y restricciones que hay este puente festivo

5. FIFA quiere cambiar el Mundial para siempre: Gianni Infantino confirmó modificación que harían

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026Copa del MundoFIFAGianni Infantino

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.