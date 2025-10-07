Suscribirse

Deportes

FIFA se puso firme con Argentina y la castigó para el Mundial 2026: iniciará con desventaja

En las últimas horas, la Comisión Disciplinaria dictaminó que le impuso un castigo a una de sus máximas figuras para la cita del año entrante.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 6:35 p. m.
Selección Argentina no podrá contar con Nicolás Otamendi para el debut del Mundial 2026
La Selección Argentina no podrá contar con Nicolás Otamendi para el debut en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Aún resta mucho para que se dé inicio formal a la Copa Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de que faltan meses para el debut de su primer partido, a Argentina —vigente campeona— ya le cayó la notificación de una sanción contra Nicolás Otamendi.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la FIFA, la Comisión Disciplinaria impuso un castigo de una fecha para el zaguero que milita en Benfica de Portugal.

Nicolás Otamendi sale expulsado con Argentina ante Ecuador.
Nicolás Otamendi sale expulsado con Argentina ante Ecuador. | Foto: Getty Images

Al no haber competencia organizada por este ente antes de la cita mundialista, el defensa deberá pagar la penalización en lo que sería la primera fecha de la fase de grupos.

Dicha decisión surge después de que Otamendi fue expulsado durante la última jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial, en el juego contra Ecuador.

Medios del vecino país como Doble Amarilla explicaron la situación: “Nicolás Otamendi recibió una fecha de suspensión y se perderá el debut en el Mundial 2026″.

“El defensor de la Selección Argentina fue expulsado en el último encuentro de Eliminatorias ante Ecuador”, agregaron.

En la misiva divulgada por la Federación también se menciona un castigo de tipo económico, del que deberá hacerse cargo la Asociación del Fútbol Argentino.

¿Otamendi no podrá pagarla antes?

Uno de los juegos oficiales que está previsto para Argentina antes de la Copa Mundo de 2026 es la Finalissima, ante el seleccionado de España.

Contexto: ¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026? Habrá ‘sobredosis’ de fútbol gracias a que participarán 48 selecciones

En dicho duelo, el experimentado central y el país creían que este podría pagar el castigo para no perderse el debut en Norteamérica; sin embargo, esto no podrá ser así.

Dicho juego entre campeones de Sudamérica y Europa no tiene el aval de la FIFA, por lo que no se constituye en una competencia amparada y no cuenta para borrar la roja del central.

Tener una baja tan sensible es empezar con el pie izquierdo una cita tan importante como la del Mundial, donde la albiceleste será la actual defensora del título ganado en Qatar 2022.

Titulares de la prensa deportiva argentina

En el país donde se originó la noticia, los medios más relevantes lamentaron que su capitán estará ausente en el estreno de la próxima cita mundialista.

Doble Amarilla calificó sin dudarlo: “Malas noticias para la Selección Argentina”, “Otamendi recibió una fecha de suspensión y se perderá el debut en el Mundial 2026″, completó en su portal web.

Por su parte, el Diario Olé fue certero a la hora de anticipar lo que pasará: “La FIFA confirmó la sanción a Otamendi: se perdería el debut en el Mundial 2026″.

Clarín intentó maquillar la baja, con la presencia en otro juego importante: “Nicolás Otamendi se perderá el debut del Mundial 2026 por una sanción, pero estará en la Finalissima ante España”.

Ecuador también lo padece

Durante la misma comunicación de FIFA se supo que a otro sudamericano le será negado estar en el primer partido del Mundial.

Ecuador Paraguay
Moisés Caicedo, uno de los pilares de Ecuador de cara al Mundial 2026. | Foto: AFP

Se trata de Ecuador, quien tendrá que arreglárselas para suplir a Moisés Caicedo, que también está en la lista de “partido de suspensión”, además del pago de una suma de dinero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro destapa su molestia por el hundimiento de la consulta del Pacto Histórico: “Es un sabotaje a la democracia”

2. Sergio Fajardo presentó a su equipo programático de salud y anunció cuál será su primera decisión de gobierno si se queda con la Presidencia

3. Pidió comida vegetariana en un vuelo y terminó muerto: el error que podría costarle millones a Qatar Airways

4. FIFA se puso firme con Argentina y la castigó para el Mundial 2026: iniciará con desventaja

5. Le cobraron más de 77 millones de pesos en parqueadero de aeropuerto: no es la primera vez que pasa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FIFASelección ArgentinaNicolás OtamendiGianni InfantinoSancionesCastigosDecisionesMundial United 2026Mundial 2026Copa del Mundo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.