Aún resta mucho para que se dé inicio formal a la Copa Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de que faltan meses para el debut de su primer partido, a Argentina —vigente campeona— ya le cayó la notificación de una sanción contra Nicolás Otamendi.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la FIFA, la Comisión Disciplinaria impuso un castigo de una fecha para el zaguero que milita en Benfica de Portugal.

Nicolás Otamendi sale expulsado con Argentina ante Ecuador. | Foto: Getty Images

Al no haber competencia organizada por este ente antes de la cita mundialista, el defensa deberá pagar la penalización en lo que sería la primera fecha de la fase de grupos.

Dicha decisión surge después de que Otamendi fue expulsado durante la última jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial, en el juego contra Ecuador.

Medios del vecino país como Doble Amarilla explicaron la situación: “Nicolás Otamendi recibió una fecha de suspensión y se perderá el debut en el Mundial 2026″.

🚨#ALERTA | Oficial: Nicolás #Otamendi recibió una fecha de suspensión y se perderá el debut en el #Mundial2026



📌El defensor de la #SelecciónArgentina fue expulsado en el último encuentro de Eliminatorias ante Ecuador pic.twitter.com/CKurxz3Jac — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) October 7, 2025

“El defensor de la Selección Argentina fue expulsado en el último encuentro de Eliminatorias ante Ecuador”, agregaron.

En la misiva divulgada por la Federación también se menciona un castigo de tipo económico, del que deberá hacerse cargo la Asociación del Fútbol Argentino.

¿Otamendi no podrá pagarla antes?

Uno de los juegos oficiales que está previsto para Argentina antes de la Copa Mundo de 2026 es la Finalissima, ante el seleccionado de España.

En dicho duelo, el experimentado central y el país creían que este podría pagar el castigo para no perderse el debut en Norteamérica; sin embargo, esto no podrá ser así.

Dicho juego entre campeones de Sudamérica y Europa no tiene el aval de la FIFA, por lo que no se constituye en una competencia amparada y no cuenta para borrar la roja del central.

Tener una baja tan sensible es empezar con el pie izquierdo una cita tan importante como la del Mundial, donde la albiceleste será la actual defensora del título ganado en Qatar 2022.

Titulares de la prensa deportiva argentina

En el país donde se originó la noticia, los medios más relevantes lamentaron que su capitán estará ausente en el estreno de la próxima cita mundialista.

Doble Amarilla calificó sin dudarlo: “Malas noticias para la Selección Argentina”, “Otamendi recibió una fecha de suspensión y se perderá el debut en el Mundial 2026″, completó en su portal web.

🚨🇦🇷 FIFA CONFIRMÓ LA SANCIÓN DE OTAMENDI: SE PERDERÍA EL DEBUT EN EL MUNDIAL 2026



🟥 El defensor del Benfica vio la roja en el último partido de Eliminatorias ante Ecuador y, si bien zafó de una suspensión grave de más de una fecha, todo indica que no podrá estar en el debut de… pic.twitter.com/pTQikuqmoC — Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2025

Por su parte, el Diario Olé fue certero a la hora de anticipar lo que pasará: “La FIFA confirmó la sanción a Otamendi: se perdería el debut en el Mundial 2026″.

Clarín intentó maquillar la baja, con la presencia en otro juego importante: “Nicolás Otamendi se perderá el debut del Mundial 2026 por una sanción, pero estará en la Finalissima ante España”.

Ecuador también lo padece

Durante la misma comunicación de FIFA se supo que a otro sudamericano le será negado estar en el primer partido del Mundial.

Moisés Caicedo, uno de los pilares de Ecuador de cara al Mundial 2026. | Foto: AFP